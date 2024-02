Foto – Shutterstock

Ar ūdens lāsi nepietiks. Mūžīgais jautājums – cik dzert un ko







Viens no vasaras labākajiem vārdiem ir ūdens. Peldēties, aplaistīties, ūdenī brist. Veldzēt slāpes, padzerties, atvēsināties. Vai ir jāizdzer noteikts daudzums vai tomēr vien tik, cik kārojas? Kā rīkoties, ja sportojam? Vai ūdens vietā var malkot kafiju vai limonādi?

Svars un glāze

“Tas ir mūžīgais jautājums – cik daudz ūdens jāizdzer dienā? Nereti uzsver, ka sievietēm vajag divus litrus, vīriešiem – puslitru vairāk, jo aptuveni tik daudz diennakts laikā tiek izvadīts no organisma. Tomēr šis daudzums ir atkarīgs arī no citiem faktoriem. Viens no būtiskākajiem – pats cilvēks, viņa organisma īpatnības,” skaidro uztura speciāliste Inese Siksna.

Ūdens nepieciešams katrai mūsu ķermeņa šūnai, tāpēc, jo lielāks augums un svars, jo vairāk būtu jāizdzer. Varētu rēķināt tā: dienā vidēji 30–35 ml ūdens uz kilogramu ķermeņa svara. Tomēr tas attiecas pārsvarā uz jauniem cilvēkiem, turklāt mērenos laika apstākļos un tad, ja nav fiziskās slodzes.

Līdz ar gadiem samazinās vajadzība pēc ūdens, pietiek, ja dienā izdzer vidēji 20–25 ml uz kilogramu ķermeņa svara. Būtiski sekot līdzi veselībai, jo dažādu saslimšanu dēļ var būt traucēta šķidruma normāla regulācija organismā. Ārstējošais ārsts pateiks, cik daudz šķidruma dienā jālieto. Protams, atšķiras arī sviedru dziedzeru darbība, vienam cilvēkam tā ir lēna, otram – ļoti aktīva. Vēl būtiska ir emocionālā latiņa: kāds ir mierīgāks, uztraucas mazāk, bet cits – jutīgāks, vairāk uzvelkas, un tas ietekmē svīšanu.

Cilvēka ķermenis satur aptuveni 60% ūdens, tāpēc šis šķidrums mums ir ļoti vajadzīgs, tas nodrošina dzīvībai svarīgus procesus. Ūdens palīdz izšķīdināt organismā uzturvielas un enzīmus, nodrošina skābekļa un uzturvielu transportu starp šūnām, kā arī palīdz šūnām atbrīvoties no nevajadzīgām vielām. Ja dzerts par maz ūdens, arī šie procesi ir traucēti. Ja tā gadās ilgstoši, organisms nespēj gana labi funkcionēt, var sākties dažādas veselības problēmas.

!! Siltākā laikā, ja pastiprināti svīstam, noteikti jāvēro sajūtas – ja parādās izteikts nogurums, galvassāpes un reiboņi, tas varētu nozīmēt, ka organismam trūkst ūdens. Arī urīna krāsa ir svarīgs rādītājs – trūkstot ūdenim, tas būs stipri tumšāks.

Malciņi sporta zālē

Fiziskas slodzes laikā bez ūdens neiztikt, turklāt tā lietošanas režīms ir nedaudz citāds nekā nesportojot. Vajadzētu padzerties maziem malciņiem ik pa brīdim, nevis vienā rāvienā iztukšot pamatīgu krūzi. Ja darām to nesteidzīgi, organismam tas nāk par labu. Ja izmalkojam uzreiz lielu daudzumu, rodas grūtības sportot, arī gremošanas sistēmai grūti apstrādāt strauji uzņemto ūdeni.

Ja sporta nodarbībā gaidāma kārtīga svīšana, der paņemt līdzi vismaz puslitra vai lielāku pudeli ar ūdeni, tā noderēs treniņa laikā. Arī pirms un pēc nodarbības jābūt iespējai izdzert vismaz divas glāzes ūdens.Sporta zinātnieki ir noskaidrojuši – ja ir par maz ūdens, ja rodas slāpes, organismā netiek pietiekami producēta enerģija, līdz ar to fiziskās darbspējas samazinās par 8–10 procentiem.