Šajos Ziemassvētkos jūs varētu iesmaržoties ar Donalda Trampa jaunajām smaržām! Samaksājot gandrīz 200 ASV dolārus, jūs variet iegūt privilēģiju smaržot kā jaunievēlētais ASV prezidents. Tā teikt, jūs variet padarīt savas paduses atkal lieliskas – “Make Armpits Great Again”, vēstīja ārvalstu medijs “Euronews“.

Lai gan ASV ievēlētajam prezidentam ir izvirzītas daudzas apsūdzības, tikai retais varētu iedomāties, ka Donaldam Trampam piemīt īpaši labs aromāts. Taču tas nav traucējis MAGA komandai iesaistīties Trampa jaunākajā naudas pelnīšanas shēmā – nākamais brīvās pasaules līderis ir laidis klajā smaržu līniju, pie tam tā tikusi acumirklī izpārdota.

Smaržu sērijai ir dots nosaukums “Fight Fight Fight”, kas radīts, atsaucoties uz Trampa bēdīgi slavenajiem vārdiem pēc neveiksmīgā atentāta mēģinājuma pret viņu šā gada jūlijā Pensilvānijā. Trampa smaržas ir pieejams gan vīriešu, gan sieviešu versijās.

Trampa pēcskūšanās losjons vīriešiem un smaržas sievietēm maksā 199 dolārus (189 eiro), un tās ir izpārdots vien dažu dienu laikā pēc tā laišanas tirgū tieši pirms Ziemassvētkiem. Šobrīd šīs smaržas ir pieejamas tikai tādā gadījumā, ja ir iepriekš pasūtītas ar paredzamo piegādes datumu 2025.gada februārī.

Lai reklamētu savu jauno produktu Tramps nav kautrējies izmantot arī tagadējās ASV pirmās lēdijas Džilas Baidenas fotogrāfiju. Viņa sociālo mediju vietnē “TruthSocial” šai produkta reklāmai veltītā paziņojumā ir vēstīts: “Aromāts, kam jūsu ienaidnieki nespēs pretoties”.

Tāpat šīm smaržām veltīti tādi saukļi kā “Patriotiem, kuri līdzīgi kā prezidents Tramps, nekad nepadodas”, ” Šis aromāts ir jūsu pirmsvēlēšanu mītiņa sauciens smaržu flakoniņā”, “Šis ierobežotās izlaiduma odekolons ar Trampa ikonisko tēlu un paceltu dūri iemieso spēku, jaudu un uzvaru”. “Šī drosmīgā smarža, kas radīta tiem, kas ir garā lieli, nodrošina bagātīga un spēcīga aromāta notis, kuras atstāj noturīgu, paliekošu iespaidu. Tas nav tikai odekolons – tas ir izturības simbols. Iedvesmojoties no Trampa nerimstošām pūlēm un mēŗķtiecības, lietojiet tās ar lepnumu un pārliecību.”

Ja to aromāts ir tikpat ass kā viņa politika, “Fight Fight Fight” varētu būt labs veids, kā MAGA faniem – vīriešiem – piesaistīt sievietes, kuras balsojušas par Trampu, un kuras trūkst viņu dzīvē. Savukārt sievietēm paredzētājām smaržām veltīti sekojoši vārdi: “Elegants aromāts sievietei, kura ar cieņu tiek galā ar visiem izaicinājumiem. Šīs smaržas apvieno smalkas ziedu un citrusaugļu notis, radot aromātu, kas iemieso pārliecību un nosvērtību.”

Smaržu līnija nav Trampa pirmais mēģinājums ietirgot preces savai fanu grupai. Šī gada sākumā viņš saviem faniem piedāvāja nopirkt virkni digitālo reklāmas kartīšu. Viņš sevis popularizēšanai ir izmantojis arī plaši reklamēto attēlu, kurā viņš redzams Fultonas apgabala cietumā pārdodot kafijas krūzes, T-kreklus un savas reklāmas kartiņas. Trampa ar MAGA zīmola apzīmogotas “Gibson” ģitāras ir iniciējušas juridisku strīdu ar leģendāro instrumentu ražotāju “Gibson”, kura pārstāvji apgalvoja, ka MAGA kustība ir pārkāpusi tai piederošās preču zīmes, raksta “Euronews”.

