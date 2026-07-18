ASV jau septīto nakti dod triecienus mērķiem Irānā 0
ASV bruņotie spēki naktī uz sestdienu jau septīto nakti pēc kārtas deva triecienus mērķiem Irānā, lai vājinātu Irānas militārās spējas, paziņoja ASV bruņoto spēku Centrālā pavēlniecība (CENTCOM).
Doti triecieni novērošanas radariem, militārās loģistikas infrastruktūrai, pazemes ieroču noliktavām un jūras spēkiem, platformā “X” norādīja CENTCOM.
Kuveitas pretgaisa aizsardzība naktī uz sestdienu reaģēja uz Irānas bezpilota lidaparātu uzbrukumiem, paziņoja šīs valsts bruņotie spēki.
Bahreinā aizvadītajā naktī tika izsludināta gaisa trauksme.
ASV bruņotajiem spēkiem ir bāzes abās šajās Persijas līča valstīs.
CENTCOM sestdien arī noliedza Irānas Revolucionārās gvardes apgalvojumu, ka divi naftas tankkuģi, kas šķērsojuši Hormuza šaurumu, uzskrējuši uz mīnām un eksplodējuši.
“Tāpat kā lielākā daļa Irānas Revolucionārās gvardes apgalvojumu, arī šis ir nepatiess,” norādīja CENTCOM.