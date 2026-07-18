Foto: AP/Scanpix
Foto: AP/Scanpix
Irānas galvaspilsētā Teherānā paceļas dūmi pēc Izraēlas veiktā trieciena

ASV jau septīto nakti dod triecienus mērķiem Irānā 0

Pievieno LA.LV
LETA
9:22, 18. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV bruņotie spēki naktī uz sestdienu jau septīto nakti pēc kārtas deva triecienus mērķiem Irānā, lai vājinātu Irānas militārās spējas, paziņoja ASV bruņoto spēku Centrālā pavēlniecība (CENTCOM).

Pārbaudi savu telefonu! 3 kļūdas, kas var palīdzēt hakeriem piekļūt taviem datiem
Kokteilis
Viņiem ir augstāku spēku aizsardzība: no kuru zodiaka zīmju cilvēkiem esot baidījusies pat Vanga?
Nosauktas 10 pasaules dārgākās armijas; kurā vietā ir Ukraina – negaidīts pārsteigums visiem
Lasīt citas ziņas

Doti triecieni novērošanas radariem, militārās loģistikas infrastruktūrai, pazemes ieroču noliktavām un jūras spēkiem, platformā “X” norādīja CENTCOM.

Kuveitas pretgaisa aizsardzība naktī uz sestdienu reaģēja uz Irānas bezpilota lidaparātu uzbrukumiem, paziņoja šīs valsts bruņotie spēki.

CITI ŠOBRĪD LASA
Pašvaldība atteica bērnudārza vietu? Vecākiem var būt tiesības saņemt pilnu privātā dārziņa izmaksu kompensāciju
“Zaudē cieņu pret vēsturi!” Krievija stingri protestē pret padomju pieminekļa likvidēšanu Igaunijā
Dzeltenais brīdinājums! Daļā Latvijas plosīsies pērkona negaiss un stipras vēja brāzmas

Bahreinā aizvadītajā naktī tika izsludināta gaisa trauksme.

ASV bruņotajiem spēkiem ir bāzes abās šajās Persijas līča valstīs.

CENTCOM sestdien arī noliedza Irānas Revolucionārās gvardes apgalvojumu, ka divi naftas tankkuģi, kas šķērsojuši Hormuza šaurumu, uzskrējuši uz mīnām un eksplodējuši.

“Tāpat kā lielākā daļa Irānas Revolucionārās gvardes apgalvojumu, arī šis ir nepatiess,” norādīja CENTCOM.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Tramps brīdina: Mēs nākam. ASV dod triecienus Irānai trešo nakti pēc kārtas; Irāna atbildi parādā nepaliek
Atslepenotajos ASV izlūkdienestu dokumentos parādās ne tikai Krievijas vārds – šo “krupi” būs grūti norīt
Plānu maiņa! Tramps pēkšņi paziņo par jaunu stratēģiju saistībā ar Hormuza šauruma šķērsošanu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.