Liliju izstāde 2026

Gaidāms sutīgs laiks un pērkona negaisi – kur lietus būs klāt visagrāk? Laika prognoze sestdienai 0

Pievieno LA.LV
LETA
8:41, 18. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Sestdien Latvijā gaisa temperatūra vietām paaugstināsies līdz pat +29 grādiem, gaidāms lietus un veidosies arī pērkona negaisi, prognozē sinoptiķi.

Pārbaudi savu telefonu! 3 kļūdas, kas var palīdzēt hakeriem piekļūt taviem datiem
Kokteilis
Viņiem ir augstāku spēku aizsardzība: no kuru zodiaka zīmju cilvēkiem esot baidījusies pat Vanga?
Veselam
Vēnas pēkšņi kļuvušas ļoti izteiktas? Speciālisti skaidro, kad tas ir normāli, bet kad var signalizēt par veselības problēmām
Lasīt citas ziņas

No rīta Latvijas austrumu rajonos vēl spīdēs saule, bet rietumu un centrālajos rajonos būs mākoņains. Dienas gaitā no rietumiem debesis pakāpeniski apmāksies, un rietumu un centrālajos rajonos mākoņi atnesīs lietu, vietām līs stipri un veidosies pērkona negaisi.

Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, kas negaisa laikā pastiprināsies brāzmās līdz 15-16 metriem sekundē.

CITI ŠOBRĪD LASA
Pašvaldība atteica bērnudārza vietu? Vecākiem var būt tiesības saņemt pilnu privātā dārziņa izmaksu kompensāciju
“Zaudē cieņu pret vēsturi!” Krievija stingri protestē pret padomju pieminekļa likvidēšanu Igaunijā
Dzeltenais brīdinājums! Daļā Latvijas plosīsies pērkona negaiss un stipras vēja brāzmas

Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +24..+29 grādiem, vienīgi Kurzemē būs vēsāk – līdz +20..+24 grādiem.

Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, bet dienas otrajā pusē debesis apmāksies un brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidaustrumu vējš, un gaisa temperatūra galvaspilsētā paaugstināsies līdz +27..+29 grādiem.

Ultravioletās radiācijas indekss būs vidējs līdz augsts, tādēļ nav ieteicams ilgstoši atrasties tiešos saules staros.

Gaidāmā lielā karstuma dēļ Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Latvijas centrālajos un austrumu rajonos izsludinājis dzelteno brīdinājumu, kas būs spēkā no plkst. 11 līdz plkst. 19.

Sinoptiķi brīdina, ka karstums rada papildu slodzi sirds un asinsvadu, kā arī elpošanas orgānu sistēmām. Vecāki cilvēki, zīdaiņi, kā arī citu vecuma grupu pārstāvji, kas sirgst ar hroniskām saslimšanām, tiek pakļauti veselības traucējumu riskam.

Tāpat tiek atgādināts, ka pārkarsis cilvēks nedrīkst strauji iet aukstā ūdenī, jo strauja temperatūras maiņa var izraisīt sirds ritma traucējumus un pēkšņu nāvi.

Āgenskalna tirgus

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Skaisti foto “Instagramā”, taču tas ir bīstami dabai – kāpēc nedrīkst sliet akmens torņus?
Tūristi masveidā bēg no svelmainajiem Eiropas dienvidiem: kurp viņi tagad dodas?
TV24
“Tā nav tukša runāšana. Klimata pārmaiņu scenāriji Latvijā sāk piepildīties!” Par ko brīdina sintoptiķis Vīksna?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.