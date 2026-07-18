Gaidāms sutīgs laiks un pērkona negaisi – kur lietus būs klāt visagrāk? Laika prognoze sestdienai 0
Sestdien Latvijā gaisa temperatūra vietām paaugstināsies līdz pat +29 grādiem, gaidāms lietus un veidosies arī pērkona negaisi, prognozē sinoptiķi.
No rīta Latvijas austrumu rajonos vēl spīdēs saule, bet rietumu un centrālajos rajonos būs mākoņains. Dienas gaitā no rietumiem debesis pakāpeniski apmāksies, un rietumu un centrālajos rajonos mākoņi atnesīs lietu, vietām līs stipri un veidosies pērkona negaisi.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, kas negaisa laikā pastiprināsies brāzmās līdz 15-16 metriem sekundē.
Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +24..+29 grādiem, vienīgi Kurzemē būs vēsāk – līdz +20..+24 grādiem.
Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, bet dienas otrajā pusē debesis apmāksies un brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidaustrumu vējš, un gaisa temperatūra galvaspilsētā paaugstināsies līdz +27..+29 grādiem.
Ultravioletās radiācijas indekss būs vidējs līdz augsts, tādēļ nav ieteicams ilgstoši atrasties tiešos saules staros.
Gaidāmā lielā karstuma dēļ Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Latvijas centrālajos un austrumu rajonos izsludinājis dzelteno brīdinājumu, kas būs spēkā no plkst. 11 līdz plkst. 19.
Sinoptiķi brīdina, ka karstums rada papildu slodzi sirds un asinsvadu, kā arī elpošanas orgānu sistēmām. Vecāki cilvēki, zīdaiņi, kā arī citu vecuma grupu pārstāvji, kas sirgst ar hroniskām saslimšanām, tiek pakļauti veselības traucējumu riskam.
Tāpat tiek atgādināts, ka pārkarsis cilvēks nedrīkst strauji iet aukstā ūdenī, jo strauja temperatūras maiņa var izraisīt sirds ritma traucējumus un pēkšņu nāvi.