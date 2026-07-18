Gurķi vīst… Vai un kā tos var glābt? 0
Pēc lielā lietus daļa lauka gurķu sāka vīst. Līdzīga nelaime arī citos dārzos. Nezinu, vai gurķus vēl var glābt un kāpēc tā notika. Varbūt tā ir vīte? Jautā Sandra Tukumā.
Lauka gurķu vīšanas iemesls, visticamāk, ir stiprās lietusgāzes, kas sablīvēja augsni,”’ skaidro Elga Bražūne no saimniecības Neslinko.
Gurķu saknes pārlieku lielajā mitrumā vienkārši noslāpa. Papildus sliktu ietekmi atstāja arī uznākušais aukstums. Kad uzspīdēja saule, augs vairs nespēja sevi apgādāt ar barības vielām. Tomāti šādu lietu un temperatūras svārstības pārcieš labāk un spēj arī attapties. Gurķi ir jutīgāki un var aiziet bojā.
Ja augs pilnībā novītis, tad, protams, to rauj ārā. Nekādi brīnumi nenotiks. Tomēr der pavērot, jo varbūt pret vakaru augs atdzeras, paceļ lapas. Tad ir cerības, ka tas saņemsies.
Neglābjamos gurķus izrauj, bet vēl dzīvelīgajiem mēģina palīdzēt. Augsni sakņu zonā uzmanīgi var uzrušināt. Gurķiem nepatīk, ja aiztiek saknes, tāpēc labāka par rušināšanu būtu sadurstīšana ar dakšām. Tas ļautu pa caurumiem gaisam piekļūt saknēm.
Der arī rūpīgi izpētīt dobi, vai tajā nav iemitinājusies ūdensžurka. Ja tā izveido savu alu zem gurķa saknēm, arī tad liels augs var pēkšņi novīst un iet bojā. Taču tas sevišķi raksturīgs sausā un siltā laikā.
Maz ticams, ka gurķiem varētu būt tāda slimība kā vīte, jo tā vairāk raksturīga vasaras beigām, kad gaisa temperatūra pazeminās.
Tukšajās dobes vietās var iestādīt jaunus stādus, jo ir audzētāji, kas tos vēl pārdod. Ja rudens atkal būs ilgs, pagūs izaugt labi konservējami gurķi.
Ja redz, ka augs pēc lietus vīst, nevajag mēģināt to vēl laistīt vai mēslot.