Viņiem ir augstāku spēku aizsardzība: no kuru zodiaka zīmju cilvēkiem esot baidījusies pat Vanga? 0
Ezotērikā un populārajā astroloģijā bieži sastopami stāsti par to, ka dažām zodiaka zīmēm it kā piemīt īpaša “aizsardzība no augstākiem spēkiem”. Runājot par tām, tiek minēts arī bulgāru gaišreģes Vangas vārds, kura arī savulaik esot izteikusies par šīm zodiaka zīmēm ar spēcīgu likteni vai neparastu aizsardzību.
Jāuzsver gan, ka šie apgalvojumi nav zinātniski pierādīti un vairāk balstās ezoteriskās interpretācijās un tautas runās. Tomēr interese par tiem joprojām ir liela, jo cilvēkiem patīk ideja, ka liktenis varētu būt īpaši labvēlīgs vai tas šo cilvēku īpaši kā pasargā.
Saskaņā ar šiem nostāstiem tiek izdalītas trīs zodiaka zīmes, kuras īpaši pieminējusi arī Vanga.
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