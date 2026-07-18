“Skarbā patiesība, par ko nerunā…” Sievietes ieraksts par to, kāpēc gudras sievietes dzemdē mazāk bērnu, izsauc viedokļu vētru 0
Lēmums par bērnu skaitu ģimenē ir viens no personiskākajiem un reizē arī sarežģītākajiem dzīvē. To ietekmē ne tikai vēlmes, bet arī finanasiālas iespējas, attiecības, karjera, veselība un daudzi citi faktori.
Tieši par šo tēmu savā ierakstā sociālajā tīklā “Threads” raksta kāda sieviete, kuras pārdomas par to, kāpēc, viņasprāt, gudras sievietes biežāk izvēlas mazāku bērnu skaitu, izraisījušas ļoti dažādas reakcijas.
Savu ierakstu viņa sāk ar apgalvojumu, ka pētījumi jau ilgstoši rādot – jo augstāka ir sievietes izglītība, jo mazāk bērnu viņai ir. Tomēr autore uzsver, ka tas nenozīmē, ka gudras sievietes nemīl bērnus.
“Ne tāpēc, ka gudras sievietes nemīl bērnus. Tāpēc, ka viņas precīzāk saprot mātes lomas cenu. Ne naudā, bet tajā, par ko neviens skaļi nerunā bērna gaidību kursos,” raksta sieviete.
Pēc viņas domām, sievietes, kuras rūpīgi izvērtē savu nākotni, apzinās, ka bērna audzināšana nenozīmē tikai mīļus mirkļus, bet arī atbildību, izmaiņas karjerā, attiecībās un ikdienā.
“Gudra sieviete redz pilno bildi vēl pirms tā notikusi. Viņa zina, ka mātes loma nav tikai maigums un mazuļa galviņas smarža. Tie ir gadi, kuros viņas vajadzības ir pēdējās. Tā ir karjera, kas palēninās vai apstājas. Tas ir ķermenis, kas mainās. Tās ir attiecības ar partneri, kas kļūst citādāks. Viņa izvēlas apzināti, nevis pēc inerces.”
Ieraksta autore uzskata, ka sabiedrībā joprojām lielākā daļa rūpju par bērniem gulstas uz sievietes pleciem.
“Skarbā patiesība, par ko nerunā: sabiedrība joprojām uzliek sievietei nesamērīgi lielu daļu no vecāku darba. Neredzamā, neapmaksātā, nenovērtētā. Gudra sieviete to saskaita.”
Viņa norāda, ka lēmums par bērnu skaitu bieži vien ir cieši saistīts arī ar pieejamajiem resursiem.
“Ne tāpēc, ka ir mantkārīga, bet tāpēc, ka saprot – resursi ir ierobežoti. Viens bērns, kuram iedod visu, ir cita vēsture, nekā trīs bērni, kuriem iedod pa trešdaļai.”
Viņa kā vēl vienu būtisku faktoru min partnera izvēli.
“Gudras sievietes precas vēlāk, jo ilgāk izvēlas partneri. Viņas zina, ka partneris ir puse no mātes lomas vienādojuma. Vīrietis, kas nepiedalās audzināšanā, nav partneris, bet papildu bērns. Un dzemdēt otrajam vai trešajam tādā sistēmām, redzot to, viņa nav gatavas. Šeit nav runa par to, ka daudz bērnu dzemdēt ir slikti. Runa ir par to, ka lēmums par bērnu skaitu ir sarežģīts lēmums, ko gudras sievietes pieņem ar atvērtām acīm. Sabiedrībai, kas vēlas vairāk bērnu, ir jāmaina mātes lomas apstākļi, nevis jāpārliecina sievietes domāt mazāk. Kamēr apstākļi nemainās, gudras sievietes pieņems gudru lēmumu.”
Ieraksts izraisījis plašu rezonansi. Daļa komentētāju piekrīt autores paustajam, uzsverot, ka bērnu skaits patiešām bieži vien ir pārdomāts lēmums, kas balstās uz ģimenes iespējām, attiecībām un dzīves apstākļiem.
Tomēr netrūka arī kritisku viedokļu. Vairāki cilvēki norāda, ka izglītība vai veiksmīga karjera nebūt nenozīmē mazāku bērnu skaitu. Dažas komentētājas dalījās ar savu pieredzi, rakstot, ka, neskatoties uz to, ka ieguvušas maģistra vai doktora grādu un veiksmīgu profesionālo dzīvi, viņas audzina trīs vai pat vairāk bērnu.
Savukārt citi iebilda pret autores izmantoto formulējumu “gudras sievietes”, uzskatot, ka tas var radīt iespaidu, ka sievietes ar kuplākām ģimenēm ir mazāk gudras. Atbildot uz kritiku, ieraksta autore vairākkārt uzsver, ka viņas doma nav bijusi salīdzināt sieviešu gudrību pēc bērnu skaita.
Lūk, ko par šo domā citi komentētāji.