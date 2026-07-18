Princis Harijs Londonā apmeklē tēva kronēšanas ceremoniju

FOTO. No prinča līdz izņirgāšanas objektam – Harijs atklāj maz zināmu un ārkārtīgi sāpīgu bērnības epizodi 0

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LA.LV
9:11, 18. jūlijs 2026
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Lai gan britu princis Harijs uzauga karaliskās ģimenes lokā, viņš bērnībā nebija pasargāts no problēmām, ar kurām saskaras daudzi citi “parasti” bērni. Kādā pavisam nesenā intervijā viņš atklājis, ka skolā tika apsmiets sava izskata dēļ un joprojām atceras vienaudžu aizvainojošos apzīmējumus.

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Sarunā ar bijušo Anglijas regbija izlases spēlētāju Džo Māleru podkāstā “Joe Marler Will See You Now” 41 gadu vecais Saseksas hercogs stāstīja par lietām, ko cilvēki par viņu visbiežāk pārprot.

Kad Harijam jautāja, par ko visvairāk cilvēki kļūdās, runājot un domājot par viņu, viņš atbildēja: “Ka es esmu ruds.”

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Podkāsta vadītājs bija pārsteigts, jo lielākā daļa sabiedrības princi Hariju tieši tā arī raksturotu.

Harijs paskaidroja, ka viņa matu krāsa drīzāk esot “saulrieta kastaņbrūna”, nevis vienkārši ruda. Taču aiz šī joka slēpjas arī mazāk patīkama atmiņa.

Princis atklāja, ka bērnībā vienaudži viņu apsaukājuši un viņa iesauka bijusi “carrot top” jeb “burkāngalva”. “Man skolā ļoti bieži uzbruka ar šo iesauku. Es nezinu, kāpēc tas šķita smieklīgi. Tas nebija smieklīgi,” sacīja Harijs.

Viņš gan sarunā jokoja, ka pēc šīs atklāsmes viņam varētu būt nepieciešama terapija.

Karaliskā izcelsme nepasargāja

Harijs bērnībā mācījās Voterbija sagatavošanas skolā, pēc tam Ludgrovas skolā Berkšīrā un vēlāk prestižajā Ītonas koledžā. Lai gan viņš bija tagadējā Lielbritānijas karaļa Čārlza dēls un viens no pazīstamākajiem bērniem Lielbritānijā, skolā viņš piedzīvoja to pašu, ko daudzi citi bērni – vienaudžu izsmieklu un pāridarījumus.

Intervijā Harijs pieskārās arī savai mentālajai veselībai un atzina, ka fiziskās aktivitātes viņam palīdz grūtos brīžos.

“Došanās uz sporta zāli ir viena no svarīgākajām lietām. Jebkāda veida vingrošana ir ļoti laba, īpaši tad, kad esi nomākts,” viņš sacīja.

Harijs sarunā arī pajokoja par savu ikdienu, nosaucot sevi par “pilna laika tēti”, Lielbritānijas armijas veterānu, princi un Saseksas hercogu.

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