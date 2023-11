Foto: AP/SCANPIX Ilustratīvs foto. “Rolex” luksusa pulkstenis.

Vairāk nekā pusei Latvijas iedzīvotāju pašsajūtu ietekmē maiņa no vasaras uz ziemas laiku. To, ka pašsajūtu ļoti ietekmē maiņa no vasaras uz ziemas laiku, pauduši 18% – vairāk vecuma grupās no 30 līdz 39 gadiem un seniorus no 60 līdz 74 gadiem – vidēji ceturto daļu no šo vecuma grupu respondentiem.

27% snieguši aptaujā vērtējumu, ka maiņa no vasaras uz ziemas laiku viņu pašsajūtu drīzāk neietekmē un uz pusi mazāk – 13%, ka nemaz neietekmē. Vecuma grupā no 40-49 gadiem visvairāk – 31% ir to, kurus maiņa no vasaras uz ziemas laiku drīzāk neietekmē, kā arī šādi domā trešā daļa no Kurzemē, Pierīgā un Rīgā aptaujātajiem, citviet mazāk, liecina “Mēness aptiekas” un pētījumu aģentūras “Norstat” veiktās aptaujas dati.

Pēc pārejas uz ziemas laiku socvietnē “X” arī tika spriests par to, kā tas ietekmē cilvēku pašsajūtu, kā viņi to vērtē un kādus labumus tajā saskata vai tieši pretēji – kas pārejā uz ziemas laiku ir negatīvs. Lūk, daži no viedokļiem.

Man nav problēmu pielāgoties laika maiņām, bet dodu priekšroku gaišiem rītiem un tumšākiem vakariem. Atbalstu dzīvi pēc vietējā, Latvijas laika. https://t.co/rxfqY64Ota — Jānis. (@tvitermaniaks2) October 29, 2023

Te nu gan piekrītu. — Jānis. (@tvitermaniaks2) October 30, 2023

un gadā lai ir 365,75 dienas. — Atis (@Infants) October 30, 2023

Es par šito ar būtu par. Palikt pa vidiņam. Lai bikucīt gaišuma no rītiem, bet vakari ar netiek apdalīti. Un vairāk nekādas laikmaiņas. Jau ar šausmām domāju par pāreju uz vasaras laiku. Sadisms. — Ilze Vanaga (@vanadziene) October 29, 2023

Nevajag lieki ķēzīt naudu. Tas ir ES līmeņa jautājums un referenduma rezultātam nebūs pilnīgi nekādas nozīmes. — Jānis. (@tvitermaniaks2) October 29, 2023

Varētu vienkārši noenkuroeties vienā no laikiem UN LIKT TO PULKSTENI MIERĀ! Uz visiem laikiem!

Tik un tā pa tumsu uz darbu, pa tumsu mājās. Tam nav nekādas jēgas. Un nekad nav bijis. — Debora 🕊️♥️🇺🇦 (@S_Simplicitas) October 29, 2023

Man nav problēmu pielāgoties laika maiņām, bet manam ķermenim ir. Un tas protestē pret tumšākiem rītiem. Vakarā es varu atpūsties arī tumsā, rīts man ir darbīgs. — Kornelija 🌻 (@Kornelija_zk) October 29, 2023

Senajiem latviešiem gan bija labi. Kamēr bija gaišs- strādāja, kad satumsa- gulēja. Bija veselīgi, daudzi nodzīvoja pat līdz 50 gadu vecumam. — Jānis Rudzupuķe (@Rudmatis) October 29, 2023

To oktobra datumu reāli gaidu, lai tomēr kaut nedaudz rīti vēl gaišāki. Pavasarī gan kādas dienas ir izaicinājums piecelties — Kumins (@Kumins20) October 30, 2023

Šitas pofig, jo tāpat diena no abiem galiem tumša.🤷‍♀️ Lūk vasarā gan šito nevajag atstāt.☝️🤦‍♀️ Deviņesmitajos vienu gadu atstāja – tāds sviests bija!🤦‍♀️ Nu kam ir vajadzīga vasarā saule jau 5 no rīta, un tumsa pēc 21.🙈 Psihopātiem kaut kādiem.☝️ — Slaidā 40-gadniece (@LLobotomija) October 29, 2023

Priekškam?🤷‍♀️ Kur praktiskais ieguvums? 5 no rīta sākt strādāt, lai 21 jau liktos sutināt, jo ārā melna nakts? Tāpat darbi sākas ap 8 no rīta. Ko pirms tam izbaudīt/darīt tajā spožajā saulē?😳🤷‍♀️ Pirms darba jāņogas iet nolasīt? — Slaidā 40-gadniece (@LLobotomija) October 29, 2023

Mjā. Martvembris ir traka lieta. Kā man stāsta, Norvēģijas ziemeļos varot paņemt 2-3 dienas off mēnesī " ārstēt" depresiju. — Haralds (@henrijavergs) October 29, 2023

