Atceries – visu var atrisināt mierīgā ceļā. Dienas horoskops 9. seprembrim 0
Auns
Labvēlīga diena, pilna ar interesantiem darbiem un tikšanām, kas uzlabos garastāvokli. Šodien tev izdosies ieinteresēt ar savām idejām cilvēkus, no kuriem daudz kas atkarīgs. Noteikti atradīsies arī tie, kas gribēs palīdzēt tev īstenot iecerēto. Darba attiecības, kas sākas šajā dienā, ātri iegūs neformālu raksturu. Vērīgākie Auni saņems atbildes uz jautājumiem, par kuriem pēdējā laikā daudz domājuši. Diena veiksmīga arī finanšu jomā: iespējami naudas ienākumi, kā arī darījumi, kas sola ātru peļņu.
Vērsis
Šodien biežāk nekā parasti radīsies domstarpības, iespējami strīdi ar tuviem cilvēkiem un pat ar labiem paziņām. Vēršiem nebūs viegli vienoties par kopīgām darbībām, tāpēc nāksies atlikt dažu plānu īstenošanu. Taču nav iemesla skumt – drīz varēsi pie tiem atgriezties. Diena labvēlīga mācībām un radošumam. Tev patiks ievākt informāciju, to pārbaudīt un analizēt, izdarīt savus secinājumus, neapmierinoties ar citu viedokļiem. Tavi novērojumi bieži būs precīzi, un drīz vien apkārtējie tajā pārliecināsies.
Dvīņi
Dienas pirmā puse būs nemierīga. Dvīņiem vajadzēs paturēt prātā tūkstoš lietu vienlaikus, jādomā ne tikai par savām, bet arī par citu darīšanām. Dažiem nāksies vest saspringtas pārrunas, kurās nebūs viegli aizstāvēt savu viedokli. Centies saglabāt mieru un draudzīgumu – tā būs vieglāk sasniegt mērķus. Dienas otrā puse būs daudz vieglāka. Tu ātri gūsi panākumus visā, ko uzņemsies. Radīsies iespēja palīdzēt tuviniekiem, atrisināt ģimenes problēmas. Neizslēdz arī romantiskus pārsteigumus.
Vēzis
Sarežģīta, bet ļoti piesātināta un auglīga diena. Var rasties problēmas, taču tās neliks tev padoties vai atteikties no iecerētā. Tieši otrādi – jo grūtāks uzdevums, jo ar lielāku entuziasmu tu ķeries pie tā risināšanas. Dažreiz vajadzēs daudz spēka, lai panāktu vēlamo, bet tu nepadosies. Vēžiem būs iespēja izlīdzināt senus konfliktus, uzlabot attiecības ar cilvēkiem, ar kuriem pēdējā laikā nav izdevies labi saprasties. Daudzi šodien klausīsies tavā viedoklī, lūgs padomu un pat sekos tam.
Lauva
Dienas pirmajā pusē labāk neplānot neko īpaši svarīgu. Šis laiks ir piemērots Lauvām, lai pārdomātu situāciju, analizētu notiekošo un salīdzinātu iespējamās attīstības versijas. Pieņemt izlēmīgus soļus un ķerties pie iecerētā varēsi vēlāk. Līdz dienas beigām atrisināsi kādu sarežģītu jautājumu, kas svarīgs ne tikai tev, bet arī taviem tuviniekiem. Vakars piemērots romantiskam randiņam vai sarunām ar mīļoto cilvēku. Būs noderīgi aprunāties par to, kas pēdējā laikā jūs abus uztrauca.
Jaunava
Labvēlīga diena biznesa pārrunām un jebkuru sadarbības jautājumu apspriešanai. Iespējama veiksmīga konfliktu atrisināšana. Iespējami piedāvājumi, kuriem tu piekritīsi bez ilgas domāšanas un vēlāk nenožēlosi. Tomēr Jaunavām diez vai izdosies izvairīties no nepatīkamiem mirkļiem saziņā ar tuviniekiem. Domstarpības bieži būs saistītas ar kopīgām finansēm vai īpašumu. Atceries – visu var atrisināt mierīgā ceļā, ja uzmanīgi uzklausīsi otru. Tev noderēs pacietība, jo ne vienmēr uzreiz varēsi panākt savu.
Svari
Labvēlīga diena tiem, kas meklē atbildes uz svarīgiem jautājumiem, neapmierinās ar virspusēju informāciju un ar interesi pēta visu jauno. Daudzi eksperimenti tev izdosies, un pieņemtie lēmumi izrādīsies pareizi. Tomēr ne vienmēr būs viegli atrast kopīgu valodu ar apkārtējiem, jo ne visiem ir saprotams tavs domāšanas gājiens. Taču nopietnu konfliktu šodien nebūs. Tu zināsi, kad jāparāda stingrība, bet kad gudrāk piekāpties. Radīsies iespēja atjaunot vecas saiknes, kas kādreiz tev bija dārgas.
Skorpions
Dienas pirmā puse pilna pārsteigumu, un lielākā daļa no tiem ir patīkami. Būs labs laiks saziņai – tu spēsi atrast kopīgu valodu pat ar tiem, kas tev pavisam nav līdzīgi. Vēlāk pienāks mierīgāks periods, kas piemērots darbiem bez steigas. Šodien varēsi pabeigt sen iesākto un būsi apmierināts ar rezultātu. Iespējami naudas ienākumi. Veiksmīga sagadīšanās palīdzēs atrast atbildi uz jautājumu, par kuru ilgi esi domājis.
Strēlnieks
Labvēlīga diena. Tā labi piemērota, lai domātu par kaut ko svarīgu, mēģinātu atrisināt atbildi uz jautājumu, kas ilgi nedod mieru. Kļūs saprotams tas, kas iepriekš bija tikai miglains pieņēmums. Daudzi pieņems svarīgus lēmumus un sakārtos prioritātes starp tagadni un nākotni. Iespējami panākumi mācībās. Tu ātri sapratīsi to, kas iepriekš šķita sarežģīts, un jauno informāciju atcerēsies acumirklī. Zināšanas, ko iegūsi šodien, drīz noderēs.
Mežāzis
Šodien būs grūtāk nekā parasti atrast kopīgu valodu ar apkārtējiem. Tu būsi nepacietīgs, vēlēsies, lai tevi saprot no pusvārda, bet ne vienmēr izdosies iztikt bez garākiem skaidrojumiem. Mežāži panākumus gūs, darbojoties patstāvīgi, taču būs vajadzīga neatlaidība un mērķtiecība. Dienas otrajā pusē radīsies daudzi jauni plāni, kurus drīz varēsi īstenot. Noderēs tas, ko esi iemācījies agrāk. Esi uzmanīgs – pārlieku liela uzticēšanās var novest pie kļūdām, bet veselīgs skeptiķisms no tām pasargās.
Ūdensvīrs
Izcila diena. Zvaigznes tev ir labvēlīgas, un tu sajutīsi to atbalstu it visā. Ūdensvīriem radīsies daudzas labas idejas, no kurām dažas varēsi īstenot nekavējoties. Paziņas dos vērtīgus padomus, un tu ņemsi tos vērā. Iespējams, tieši šodien atradīsi risinājumu problēmām, kas pēdējā laikā uztrauca tavus tuviniekus. Izrādot iniciatīvu, tu vari panākt labas pārmaiņas daudzās dzīves jomās. Tomēr vajadzēs neatlaidību – nepadodies šķēršļu priekšā.
Zivis
Diena nesāksies īpaši veiksmīgi. Šajā laikā biežāk nekā parasti radīsies domstarpības, un tu būsi noskaņots uz asiem vārdiem, reizēm nevarēsi atturēties no ironiskiem izteicieniem un pats provocēsi strīdus. Dažreiz tuvinieki apvainosies uz taviem vārdiem pat tad, ja tu negribēji pateikt neko sliktu. Vēlāk pienāks labvēlīgs laiks projektiem, kuros nepieciešama radoša pieeja, iztēle un neparasts skatījums uz lietām. Šodien Zivīm patiks radīt ko jaunu. Daudzas idejas, kas tev ienāks prātā, būs patiešām ļoti labas.