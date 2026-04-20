Šis augs piesaista ērces un izraisa pelējuma veidošanos: apdomājiet kārtīgi, vai vēlaties to savā pagalmā 0
Plānojot savu piemājas dārzu, mēs bieži domājam par skaistumu – sulīgi zaļiem augiem, mājas sienām, kas apaugušas ar vijīgiem augiem un rada romantisku sajūtu, un dabas radītu mājīgumu. Taču ne visi augi, kas izskatās pievilcīgi, patiesībā ir draudzīgi jūsu videi un veselībai. Daži no augiem var radīt problēmas, kuras sākumā pat nepamanīsiet – līdz brīdim, kad tās kļūst nopietnas.
Viens no šādiem augiem ir efeja. No pirmā acu uzmetiena tā šķiet ideāla izvēle – ātri augoša, dekoratīva un spēj pārvērst mājas sienas tik dzīvīgas. Tomēr aiz šī skaistuma slēpjas arī vairāki riski, par kuriem daudzi dārzu un māju īpašnieki nemaz neaizdomājas.
Kāpēc efeja var sagādāt problēmas?
Efeja patiesībā ir bīstama izvēle pagalma dekorēšanai. Tai patiešām ir pievilcīgs izskats, tā ātri aug, skaisti savijas ar sienām un rada zaļu “dzīvo paklāju”, kas tajā pašā laikā rada ideālus apstākļus ērcēm: ēnojums un augsts mitrums, slikta gaisa cirkulācija, organisko atlieku uzkrāšanās. Šādos apstākļos ērces aktīvi vairojas un var viegli nokļūt uz cilvēkiem vai mājdzīvniekiem.
Turklāt, efeja var izraisīt pelējuma parādīšanos. Blīvs efeju segums aiztur mitrumu pie sienām un augsnes. Ja augs aug tuvu mājai, tas var izraisīt pastāvīgu mitrumu, sēnītes parādīšanos uz fasādes, pelējuma augšanu telpās.
Īpaši riskanti tas ir vecākām ēkām vai mājām ar nepietiekamu ventilāciju. Pelējums var ne tikai bojāt ēkas fasādi, bet arī negatīvi ietekmēt veselību – izraisīt alerģijas, elpceļu kairinājumu un citas problēmas.
Vai efeja jāiznīcina pilnībā?
Labā ziņa – ja pie jūsu mājas aug efeja, jums tā nav nekavējoties pilnībā jāiznīcina. To var kontrolēt, nevis uzreiz likvidēt.
Svarīgākie ieteikumi: regulāri apgrieziet augu, lai tas nekļūtu pārāk blīvs, neatļaujiet tam cieši piegult mājas sienām, sekojiet līdzi mitruma līmenim apkārtējā vidē.
Ko ņemt vērā nākotnē?
Plānojot jaunus stādījumus, ir vērts domāt ne tikai par estētiku! Izvēlieties augus, kas neveido pārmērīgu ēnu, neuztur pastāvīgu mitrumu, nodrošina labu gaisa cirkulāciju.
Skaists dārzs nav tikai par izskatu, tas ir arī par drošu, veselīgu un ilgtspējīgu vidi jums un jūsu mājai.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem!