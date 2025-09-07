Atklājies slepens plāns – eParaksta uzturēšanu nākotnē, iespējams, vairs neīstenos LVRTC 0
Taupības režīmā neracionāla un arī ikviena iedzīvotāja drošību apdraudoša izšķērdība. Šādi īsi varētu raksturot plānu, kas dzimis VARAM ministrijas uzraudzītajā Valsts digitālās attīstības aģentūrā. Lai gan Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs par 1,6 miljoniem jau radījis jauna produkta – “digitālā maka” pilotprojektu, ko prasa ieviest Eiropas komisija, aģentūra plānojusi jaunā iepirkumā vēlreiz darīt tieši to pašu, svētdienas vakarā vēsta TV3 raidījums “Nekā Personīga”.
Turklāt slepenībā radies plāns, ka digitālā aģentūra gribētu pārņemt arī eParaksta sistēmu, ko 17 gadus veidoja un uzturēja radio un televīzijas centrs. Tā glabā ikviena Latvijas iedzīvotāja digitālo identitāti, kas jāsargā un visu iekārtu un programmu darbībai jānotiek pēc pašiem augstākajiem drošības standartiem. Atliek atcerēties, ka tieši šī VARAM paspārnē esošā digitālā aģentūra šogad bija līdzatbildīga, ka gandrīz izgāzās pašvaldību vēlēšanas. Jānis Krēvics stāsta vairāk.
Latvijā top digitālais maks. Tā būs jauna lietotne, kas šeit telefonā ļaus ielikt informāciju par mūsu autovadītāja tiesībām, augstskolu diplomiem un daudz ko citu. Tam jāsāk strādāt līdz nākamā gada beigām. Bet šobrīd izskatās, ka iecere var arī izgāzties.
Eiropas digitālais maks būs lietotne jeb aplikācija telefonā, kur vienuviet varēs glabāt personu apliecinošos dokumentus, digitālās apliecības un arī izmantot e-parakstu. Eiropas komisija nolēmusi, ka līdz 2026. gada beigām tam jābūt pieejamam visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem, nodrošinot vienkāršu un drošu piekļuvi gan valsts, gan privātajiem pakalpojumiem visās Eiropas valstīs.
Jaunievedumam 2023. gadā sāka gatavoties arī Latvijā. Ņemot vērā, ka digitālais maks izmantos e-parakstu, lai ar tā palīdzību varētu apstiprināt lietotāja identitāti, tā izstrādi sāka Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, kas uztur e-parakstu produktus. Iesaistījās arī SEB banka, Rīgas Tehniskā universitāte, Ceļu satiksmes drošības direkcija, lai pētītu kā digitālajā makā varēs lietot autovadītāja apliecības, izglītības dokumentus un finanšu pakalpojums. Tas viss izmaksāja 1,6 miljonus eiro. Pusi sedza Eiropa. Iegūtais rezultāts – ir pilotprojekts un izstrādāts kods, kura atbilstību apstiprinājuši arī uzraugi Briselē.
ĢIRTS OZOLS, Latvijas Valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētājs skaidro: “Šis pilotprojekts ir atzīts par labu esam, testēts, abrobēts, pilnveidots, kā arī esam publicējuši šī pilotprojekta pirmkodu. Parasti, klasiski veiksmīga pilotprojekta gadījumā , protams, pilotprojekts tiek izmantots kā bāze, lai veidotu produktu jau produkcijas vidē. Jau gala lietošanai sabiedrībai un uzņēmējiem.
Bet šovasar 14.jūlijā Elektronisko iepirkumu sistēmā parādījās sludinājums, ka VARAM ministrijas paspārnē strādājošā Valsts digitālās attīstības aģentūra izsludina “apspriedi ar uzņēmumiem” par “Eiropas digitālās identitātes maka (EDIM) izstrādi, ieviešanu, attīstīšanu un uzturēšanu.”
Un 27.augustā Valsts digitālās attīstības aģentūra publicēja atziņas un komentārus par savu plānu gatavot digitālo maku.
Komunikācijā bija iesaistīti uzņēmumi, kas tradicionāli tikuši pie lielajiem valsts iepirkumiem. “Sausais atlikums” no sarežģītā tehniskiem jēdzieniem pārbagātā valodā sarakstītām 25 lapām – aģentūra nedomā izmantot pilotprojektu, kam iztērēti 1,6miljoni, bet varētu šo pašu darbu uzdot īstenot kādam no IT uzņēmumiem. Principā, lai darītu to, ko radio un televīzijas centrs jau paveicis. Tā vadītājs un arī viņu pārraugs Satiksmes ministrija par to ir neizpratnē.
ANDULIS ŽIDKOVS, Satiksmes ministrijas valsts sekretārs norāda: “Nu jā – mēs šādu informāciju saņemot arī esam pārsteigti. Iesaistot ES finansējumu ir uztaisīts pilotprojekts, kurš darbojas un ir atzīts par veiksmīgu, bet uzzinām, ka ir informācija, ka kaut kas paraleli tiek taisīts, mums ir pārsteigums.
Valsts digitālās attīstības aģentūra, kas grib no jauna veidot digitālo maku un šo projektu arī ieviest, ir tā pati iestāde, kas tehniski nodrošināja pēdējās ne pārāk veiksmīgi notikušās pašvaldību vēlēšanas. Tā dēļ amatus zaudēja gan iepriekšējā iestādes politiskā vadītāja VARAM ministre Inga Bērziņa, gan arī aģentūras direktors Jorens Liopa. Laikā, kad jāplāno un jāīsteno apjomīgais digitālā maka projekts, aģentūra šobrīd strādā bez vadības – to vada direktora pienākumu izpildītājs (Valdis Pusvācietis). Aģentūra no intervijas sniegšanas Nekā personīga atteicās. Komentārus sniedza tikai ministrijas Valsts sekretāra vietnieks.
GATIS OZOLS, VARAM Valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos: “Tas, kas šobrid ir noticis, vēl iepirkums nekāds nav izsludināts, šobrīd ir tikai gatavošanās fāze. Jo 29.augustā bija ieinteresēto pušu sanāksme, kur VDAA konsultējās tieši par šo potenciālo iepirkuma specializāciju, prasībām, nolikumu un tā tālāk. Bet pats iepirkums vēl nav nekāds izsludināts.”
Latvijas Valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētājs norāda uz kādu vēl lielāku dīvainību publiskās apspriedes dokumentos, kas var pat radīt drošības riskus. Valsts digitālās attīstības aģentūra melns uz balta uzrakstījusi, ka plāno organizēt savu Publiskās atslēgas infrastruktūru. Vienkāršā valodā tas nozīmē – radīt un apkalpot eparakstu. Ko jau uztur radio un televīzijas centrs
“Komisija skaidro, ka Pasūtītājs plāno organizēt savu PKI infrastruktūru, kas pēc nepieciešamības tiks sertificēta sniedzot gan elektronisko atribūtu apliecinājumu izsniegšanu, gan to validāciju (eIDAS 2.0 3.panta 16.punktā minētie pakalpojumi (g) un (h)). Šis lēmums garantē gan valsts kritiski svarīgo uzticamības pakalpojumu pieejamību, gan atbilstību eIDAS 2.0 drošības un neatkarības prasībām.”
Plašāk skatieties raidījumā!