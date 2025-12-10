“Aptiekā tiku nokaunināta.” Ārsts pieļauj kļūdu, bet farmaceite metas virsū pacientei 0
Aptieka ir vieta, kur cilvēki dodas, lai iegūtu padomus par veselību un medikamentus, cerot uz profesionālu un draudzīgu apkalpošanu. Tomēr dažkārt stresa, nepareizas komunikācijas vai pārpratumu dēļ vienkārša vizīte var kļūt nepatīkama. Dažiem pacientiem nākas saskarties ar negaidītiem konfliktiem, dusmām vai spriedzi, kas nereti tiek izgāzta tieši uz viņiem, pat ja viņi neko nav izdarījuši.
Šādā situācijā sociālo mediju platformā “X” dalās Zanda, kura aizgāja uz aptieku, lai iegādātos nepieciešamos medikamentus, taču iznāca bez tiem un ar neziņu par to, kā rīkoties tālāk.
Viņa stāsta, ka viņas ārste bija pieļāvusi kļūdu, taču aptiekas darbinieku reakcija uz to bijusi negaidīti asa.
Arī Mortīcijai nācies piedzīvot ko līdzīgu. Viņa stāsta, ka bijusi pie traumatologa, un, lai gan viņai izrakstīja sāpju mazināšanas līdzekļus, ārsts kļūdījās ar devu – izrakstīja vienu tableti, nevis vienu iepakojumu.
“Piektdienas vēls vakars, līdz pirmdienai knapi izdzīvoju. Aptiekāre sūdzējās, ka katrs otrais nāk ar ārsta kļūdu receptē,” piebilst Mortīcija.
Savukārt Ivo situāciju redz nedaudz citādi: “50 mg vietā varēja izsniegt pieejamās 150 mg tabletes. Farmaceits izsniedz trīs reizes mazāk vienību un pircējam paskaidro, ka tableti jāsadala trīs daļās, un izrakstītā deva tiek ievērota.”
Arī citiem lietotājiem ir ko teikt.
Šis ir tik absurdi.
Tā nedrīkstētu būt. Cilvēks saņem medikamentus un tad pēc tam lai aptieka un slimnīca risina savas legālās attiecības… 🙄
— Madara Blumberga (@bergblumba) December 9, 2025
Vakar lasīju,ka ārsts bērnam sajaukusi medikamentus un nātrija hlorīta vietā ievadījis kālija hlorīdu, ka rezultāta bērns miris.
— Eriks 🇱🇻 (@Egriks) December 10, 2025
Mani ar reiz tā kaunināja, ka tak "sen neesot aptiekās, kā tad dakters nezinot". Iegāju citā aptiekā, nopirku bez komentāriem. Ieteiktu uzzvanit tam aptieku info tālrunim, lai paskatās – varbūt kur ir tomēr.
— Trifele (@AbeleTrifele) December 9, 2025
Man reiz izrakstoties no slimnīcas, izrakstīja zāles (antibiotikas), bet apstaigāju kādas 4-5 dažādu tīklu aptiekas un visur teica, kā tādas neražojot vairs. Arī zvanīju uz slimīcu, bet daktere nebija pieejama. Zvanīju ģim.ārstam un tiku pie receptes citām, max līdzīgām zālēm
— Kristīne Zīverte (@KristZii) December 9, 2025
E-veselība nekādā veidā neatspoguļo, vai medikaments konkrētā brīdī ir vai nav pieejams, ja tas ir bijis reģistrēts, to ļauj izrakstīt. Zāļu un to devu pieejamība mainās reizēm pa dienām. Pirmdien ir/ piektdien nav. Dr tam nespēj izsekot. Slimn. taču sola nodot ziņu dr??
— Mad_ (@DandelionDDD) December 10, 2025
Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka aptieku uzturēšana patiesībā ir ļoti sarežģīts process. Latvijas Aptieku biedrības vadītāja Agnese Ritene atklāja, ka uzturēt zāļu krājumus, nodrošināt speciālistu pieejamību un telpu uzturēšana nemaz nav viegls uzdevums.
Viņa skaidroja, ka Latvijā liela problēma ir farmaceitu trūkums, tāpēc nemitīgi tiek domāts, kā piesaistīt cilvēkus šai profesijai.
