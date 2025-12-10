“Apotheka” aptieka.

“Aptiekā tiku nokaunināta.” Ārsts pieļauj kļūdu, bet farmaceite metas virsū pacientei 0

LA.LV
19:15, 10. decembris 2025
Stāsti Pieredze

Aptieka ir vieta, kur cilvēki dodas, lai iegūtu padomus par veselību un medikamentus, cerot uz profesionālu un draudzīgu apkalpošanu. Tomēr dažkārt stresa, nepareizas komunikācijas vai pārpratumu dēļ vienkārša vizīte var kļūt nepatīkama. Dažiem pacientiem nākas saskarties ar negaidītiem konfliktiem, dusmām vai spriedzi, kas nereti tiek izgāzta tieši uz viņiem, pat ja viņi neko nav izdarījuši.

RAKSTA REDAKTORS
Šādā situācijā sociālo mediju platformā “X” dalās Zanda, kura aizgāja uz aptieku, lai iegādātos nepieciešamos medikamentus, taču iznāca bez tiem un ar neziņu par to, kā rīkoties tālāk.

Viņa stāsta, ka viņas ārste bija pieļāvusi kļūdu, taču aptiekas darbinieku reakcija uz to bijusi negaidīti asa.

“Aptiekā tiku nokaunināta viņas vietā. Vai tad nevarot paskatīties, ka 50 mg vairs neražo? Protams, zāles nedabūju, tāpēc sazvanīju slimnīcu. Ārste būs tikai ceturtdien pēcpusdienā, kontaktus nedeva, ziņu nododot tālāk. Ko man darīt? Nezinot,” situāciju atstāsta sieviete.

Arī Mortīcijai nācies piedzīvot ko līdzīgu. Viņa stāsta, ka bijusi pie traumatologa, un, lai gan viņai izrakstīja sāpju mazināšanas līdzekļus, ārsts kļūdījās ar devu – izrakstīja vienu tableti, nevis vienu iepakojumu.

“Piektdienas vēls vakars, līdz pirmdienai knapi izdzīvoju. Aptiekāre sūdzējās, ka katrs otrais nāk ar ārsta kļūdu receptē,” piebilst Mortīcija.

Savukārt Ivo situāciju redz nedaudz citādi: “50 mg vietā varēja izsniegt pieejamās 150 mg tabletes. Farmaceits izsniedz trīs reizes mazāk vienību un pircējam paskaidro, ka tableti jāsadala trīs daļās, un izrakstītā deva tiek ievērota.”

Arī citiem lietotājiem ir ko teikt.

Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka aptieku uzturēšana patiesībā ir ļoti sarežģīts process. Latvijas Aptieku biedrības vadītāja Agnese Ritene atklāja, ka uzturēt zāļu krājumus, nodrošināt speciālistu pieejamību un telpu uzturēšana nemaz nav viegls uzdevums.

Viņa skaidroja, ka Latvijā liela problēma ir farmaceitu trūkums, tāpēc nemitīgi tiek domāts, kā piesaistīt cilvēkus šai profesijai.

