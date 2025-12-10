VIDEO. Vienkārši, lēti un maģiski: tētis meitai rada noslēpumainu Ziemassvētku eglītes štābiņu 0
Kāds tēvs, atbildot uz meitas vēlēšanos gulēt zem Ziemassvētku eglītes, nolēma izveidot ko pavisam īpašu — un uzbūvēja egli, kurā var pat dzīvot iekšā. Viņš atzina – negaidījis, ka šī improvizācija kļūs par visvairāk izmantoto vietu mājā visas nedēļas garumā.
Tēvs izmantoja zaļas krāsas virtenes, vienu galu piestiprinot pie griestos iekārta āķa, bet otru galu izkārtojot pa riņķa līniju uz grīdas.
“Skan smieklīgi, bet, kad to visu sakrauj vienkopus, pēkšņi izskatās, ka zini, ko dari. Bet tu nezini. Es nezināju. Tā ir tā burvība,” pie vietnē “TikTok” publicētā video raksta viņš.
Ap centrālo punktu aptītas krāsainās spuldzītes — uzreiz iemirdzējās siltā gaismā, gluži kā sižetā no “Grinča” filmām. Apakšā vītnes tika nostiprinātas ar līmlentu.
“Tieši te sapratu, cik smieklīgi vienkārši tas viss bija. Tas ir bērnu štābiņš no rotājumu virtenēm, nevis dīvāna spilveniem.”
Kad lampiņas tika izslēgtas, radās elpu aizraujošs skats — un Ziemassvētku egle kļuva par ģimenes vakara stāstu stūrīti.
Tētis stāsta, ka visvairāk sirdi aizkustināja brīži, kad viņš ieraudzīja savu deviņgadīgo meitu vienu pašu tur spēlējamies — it kā dzīvošanās egles vidū būtu visnormālākā lieta pasaulē.
“Tad saproti, ka esi radījis ko tādu, ko ir vērts saglabāt. Šis ir tā vērts. Uztaisiet arī jūs!” viņš mudina citus vecākus.
Arī komentāros cilvēki pauž sajūsmu par vīrieša veikumu:
“Ak, tik skaista Ziemassvētku egle bērniem. Jūs esat labs tētis!”
“Cik inovatīvs veids, kā radīt bērniem dzīves svarīgākās atmiņas.”
“Kad biju maza, es biju īsta teltsmeitene. Taisīju teltis no visa iespējamā! Jūs piepildījāt manu Ziemassvētku sapni! Nākamgad taisīšu tādu pati!”
“Šī ir atmiņa, kas paliks visa mūža garumā.”
“Tas bērniem ir īsts brīnums!”