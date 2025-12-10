Volodimirs Zelenskis
Volodimirs Zelenskis
Kara beigas vai jauns sākums? Zelenskis nāk klajā ar paziņojumu par ASV virzīto miera plānu

LETA
18:38, 10. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis trešdien pavēstīja, ka tiek pabeigts darbs pie ASV virzītā miera plāna 20 punktiem un ka drīzumā dokuments tiks nodots ASV pusei.

RAKSTA REDAKTORS
Maskava legalizē liela mēroga marodierismu: paātrinātā gaitā pieņemts jauns likums par sliktu ukraiņiem 92
Lasīt citas ziņas
“Šodienas grafikā – saruna ar amerikāņu pusi par dokumentu, kur būs detalizēti aprakstīts Ukrainas atjaunošanas un ekonomiskās attīstības process pēc kara,” platformā “Telegram” pauda Zelenskis.

“Vienlaikus mēs beidzam darbu pie pamatdokumenta 20 punktiem, kas varētu noteikt kara beigu parametrus, un mēs ceram tuvākajā laikā nodot šo dokumentu ASV,” norādīja Ukrainas prezidents.

Dienu iepriekš Zelenskis žurnālistiem sacīja, ka ASV plāns, kā izbeigt karu Ukrainā, ir saīsināts līdz 20 punktiem.

Britu laikraksta “Financial Times” avoti apgalvoja, ka ASV prezidenta Donalda Trampa sūtņi atvēlējuši Zelenskim tikai dažas dienas, lai pieņemtu plānu, kas paredz, ka apmaiņā pret nekonkretizētām ASV drošības garantijām Ukrainai būs jāatzīst teritoriālie zaudējumi.

Tramps cer saskaņot vienošanos līdz Ziemassvētkiem, pauda laikraksta sarunbiedrs.

Tajā pat laikā ukraiņu tīmekļa izdevuma “RBK-Ukraina” avots norādīja – lai gan amerikāņi steidzina Kijivu, nav noteikts termiņš “līdz Ziemassvētkiem”.

Zelenskis tagad apstiprina ziņas, ka jauna saruna ar labas gribas koalīcijas locekļiem notiks ceturtdien.

“Nedēļa var sniegt jaunumus mums visiem un par asinsizliešanas beigām. Mēs pieņemam, ka mieram nav alternatīvas, un galvenie jautājumi ir – kā panākt, lai Krievija pārtrauc slepkavības, un kas tieši atturēs Krieviju no trešā iebrukuma,” sacīja Ukrainas prezidents.
