Kara beigas vai jauns sākums? Zelenskis nāk klajā ar paziņojumu par ASV virzīto miera plānu 0
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis trešdien pavēstīja, ka tiek pabeigts darbs pie ASV virzītā miera plāna 20 punktiem un ka drīzumā dokuments tiks nodots ASV pusei.
“Vienlaikus mēs beidzam darbu pie pamatdokumenta 20 punktiem, kas varētu noteikt kara beigu parametrus, un mēs ceram tuvākajā laikā nodot šo dokumentu ASV,” norādīja Ukrainas prezidents.
Dienu iepriekš Zelenskis žurnālistiem sacīja, ka ASV plāns, kā izbeigt karu Ukrainā, ir saīsināts līdz 20 punktiem.
Britu laikraksta “Financial Times” avoti apgalvoja, ka ASV prezidenta Donalda Trampa sūtņi atvēlējuši Zelenskim tikai dažas dienas, lai pieņemtu plānu, kas paredz, ka apmaiņā pret nekonkretizētām ASV drošības garantijām Ukrainai būs jāatzīst teritoriālie zaudējumi.
Tramps cer saskaņot vienošanos līdz Ziemassvētkiem, pauda laikraksta sarunbiedrs.
Tajā pat laikā ukraiņu tīmekļa izdevuma “RBK-Ukraina” avots norādīja – lai gan amerikāņi steidzina Kijivu, nav noteikts termiņš “līdz Ziemassvētkiem”.
Zelenskis tagad apstiprina ziņas, ka jauna saruna ar labas gribas koalīcijas locekļiem notiks ceturtdien.