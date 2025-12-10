Garšos vienkārši fenomenāli! Alū sautēti cūku vaigi ar biezeni 0
Šī sātīgā ēdiena recepte nāk no Dānijas. Ēdienu pasniedz ar maizi, lai ar to var izslaucīt mērci no šķīvja.
Sastāvdaļas
10 cūku vaigu
1 burkāns
1 tomāts
1 sīpols
1/8 selerijas saknes
15 g sviesta
500 ml tumšā alus
sāls, pipari
Biezenim:
750 g kartupeļu
1/4 selerijas saknes
200 ml piena
25 g sviesta
Pagatavošana
Cūku vaigus pārkaisa ar garšvielām. Katlā sabrūnina sviestu. Pievieno gaļu un 3–4 minūtes apcep no visām pusēm. Pieliek rupji sasmalcinātus selerijas sakni, burkānu un sīpolu. Visu apcep, pievieno četrās daļās sagrieztu tomātu. Pielej alu. Ja nepieciešams, pielej ūdeni, lai gaļa un dārzeņi būtu pilnībā pārklāti. Tad samazina liesmas intensitāti un uz lēnas uguns sutina apmēram 1,5 stundas, līdz gaļa ir mīksta. To izņem no katla un turpina vārīšanu, līdz šķidruma daudzums vēl samazinās (reducējas). Pēc tam mērci izkāš caur sietu un pievieno nepieciešamās garšvielas.
Biezenim kartupeļus un selerijas sakni sagriež gabaliņos un izvāra, līdz mīksti. Nokāš un dārzeņus saspaida biezenī. Katliņā uzsilda pienu un pielej biezenim, pievieno arī sviestu un garšvielas un samaisa.
Sautētos cūku vaigus kārto uz sakņu biezeņa. Pārkaisa ar sasmalcinātiem pētersīļiem.