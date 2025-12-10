“Viņa dega kā svece!” Vīrietis aizbrauca pēc sava instrumenta, bet kļuva par liecinieku baisai traģēdijai 0
Daugavpili pāršalkušas ziņas par traģēdiju kādā ģimenē. Draugs atbrauca pēc sava instrumenta, bet kļuva par aculiecinieku milzīgai nelaimei, vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.
Aleksandrs, piebraucot pie mājas, pamanīja, ka no durvīm nāk melni dūmi. Kad viņš iegāja iekšā, redzētais pārsteidza viņu vēl vairāk. “Viņa dega kā svece, aizdegusies pie plīts. Viņa bija aizķērusies ar rokām un dega. Es paspēju no akas iesmelt trīs spaiņus ūdens un dzēsu uguni. Uguns tikai kļuva vēl spēcīgāka,” raidījumam stāsta vīrietis.
Sieviete mājās nebija viena – tur atradās arī viņas dzīvesbiedrs, kuru Aleksandram izdevās glābt. Pēc viņa stāstītā, pāris regulāri lietoja alkoholu, un sievietei bija problēmas ar kājām.
Raidījumam “Degpunktā” kaimiņi atklāj, ka šajā mājā bieži uzturējušies nevēlami cilvēki, kas atstājuši negatīvu iespaidu uz apkārtējo vidi un rajona atmosfēru kopumā.
