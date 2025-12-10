Attēlam ilustratīva nozīme
Attēlam ilustratīva nozīme
Foto: Zane Bitere/LETA

“Viņa dega kā svece!” Vīrietis aizbrauca pēc sava instrumenta, bet kļuva par liecinieku baisai traģēdijai 0

LA.LV
21:47, 10. decembris 2025
Ziņas Latvijā

Daugavpili pāršalkušas ziņas par traģēdiju kādā ģimenē. Draugs atbrauca pēc sava instrumenta, bet kļuva par aculiecinieku milzīgai nelaimei, vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.

Kokteilis
Šīs 4 zodiaka zīmes vēl visu atlikušo decembri būs laimīgas: tās sagaidīs uzvaras vien
RAKSTA REDAKTORS
Poliklīnikas darbiniece rīkojās nelikumīgi: kā Ingūna nejauši noklausījās sarunu un atklāja tīšu pacientu muļķošanu
Maskava legalizē liela mēroga marodierismu: paātrinātā gaitā pieņemts jauns likums par sliktu ukraiņiem 92
Lasīt citas ziņas

Aleksandrs, piebraucot pie mājas, pamanīja, ka no durvīm nāk melni dūmi. Kad viņš iegāja iekšā, redzētais pārsteidza viņu vēl vairāk. “Viņa dega kā svece, aizdegusies pie plīts. Viņa bija aizķērusies ar rokām un dega. Es paspēju no akas iesmelt trīs spaiņus ūdens un dzēsu uguni. Uguns tikai kļuva vēl spēcīgāka,” raidījumam stāsta vīrietis.

Sieviete mājās nebija viena – tur atradās arī viņas dzīvesbiedrs, kuru Aleksandram izdevās glābt. Pēc viņa stāstītā, pāris regulāri lietoja alkoholu, un sievietei bija problēmas ar kājām.

CITI ŠOBRĪD LASA
BKUS mirušā bērna lieta: veselības ministrs norāda uz iespējamo cilvēcisko faktoru un atklāj turpmākās izmeklēšanas plānus
Kam jāuzņemas atbildība BKUS mirušā bērna lietā – ārsta kļūda? Medmāsas kļūda? Kurš ir vainīgs?
Kokteilis
“Esam vienojušies.” Izskan baumas, ka eksprezidentes Vairas Vīķes-Freibergas vīrs nonācis pansionātā

Raidījumam “Degpunktā” kaimiņi atklāj, ka šajā mājā bieži uzturējušies nevēlami cilvēki, kas atstājuši negatīvu iespaidu uz apkārtējo vidi un rajona atmosfēru kopumā.

Plašāk skaties:

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Bīstama iepirkšanās internetā. Elektriskās birstes dēļ bērns paliek bez matiem!
“Mums kājas kļuva kā vate!” Izkrītot pa 4.stāva logu, Krievijā gājusi bojā jaundzimusi meitenīte
Nāvējošie svētki: jaunā pētījumā atklāts, kurās brīvdienās ir vislielākā iespējamība iet bojā nelaimes gadījumā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.