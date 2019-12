Evas Vēveres darbs “Telpa ir bezgalīga”. Publicitātes foto

Piektdien, 20. decembrī, plkst. 18 Raiņa un Aspazija mājā Rīgā, Baznīcas ielā 30, notiks izstādes “Nāc tomēr un tomēr!” atklāšana, informē Memoriālo muzeju apvienība.

Izstādē skatāmi piecu mākslinieču – Ilzes Aulmanes, Ievas Baumgartes, Līvas Kaprāles, Ellas Mežules un Evas Vēveres – radīti mākslas darbi – veltījumi Aspazijai.

Mākslas darbu idejas pamatā ir Aspazijas dzejas, vēstuļu, autobiogrāfijas un, it īpaši, personīgās bibliotēkas izpēte. Izstādes nosaukumu veido aicinājums no Aspazijas vēstules Rainim.

Veltījumi Aspazijai ir gan liriskas sarunas gleznās, kur Aspazijas jūtu, ilgu un pārdomu pasauli atklāj viņas pašas radītie tēli, gan audiovizuāls stāsts, kas veidots no sajūtu, Aspazijas tekstu un dabas ainavu savstarpējas spēles, gan smalkā filcējumā iestrādātas vizuālas atsauces no Aspazijas dzejas krājuma “Sarkanās puķes” pirmizdevuma, gan krāšņā, barokālā gleznojumā atklāta rozes simboliskā nozīme, iedvesmojoties no dzejoļu krājuma “Kaisītās rozes”.

Izstāde ir noslēgums projektam, kurā jau otro gadu mākslinieces piedalās, vadot mākslas un dzejas darbnīcas Raiņa un Aspazijas mājā un vasarnīcā.