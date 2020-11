Cilvēkam nezinot, paņem ātro kredītu uz viņa vārda. Kā tas iespējams?

Foto: Fotoduets/SHUTTERSTOCK

Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Vai kāds, man nezinot, var paņemt ātro kredītu uz mana vārda? Kā pasargāt sevi no šādiem gadījumiem? Kā rīkoties, ja tas jau noticis? BAIBA AIZPUTĒ

Valsts policija informē, ka dažādos laika periodos regulāri uzsāk kriminālprocesus par krāpniecību, kad personas ļaunprātīgi izmanto datus, lai noformētu ātros kredītus vai iegādātos kādu preci.

“Lai gūtu vieglu peļņu, viens no populārākajiem krāpšanas veidiem ir piesaistīt svešus cilvēkus un likt viņiem atvērt kontu bankā uz sava vārda, piedāvājot par to simbolisku samaksu (parasti tie ir aptuveni 10 eiro). Tādējādi ļaundaris viegli tiek pie bankas rekvizītiem un gūst iespēju noformēt ātro kredītu vai pasūtīt kādu preci uz nomaksu,” skaidro Valsts policijas pārstāve Krista Andersone.

Šādos gadījumos krāpnieki, pieslēdzoties vienotajai sistēmai www.latvija.lv, nomaina cietušās personas reģistrēto dzīvesvietu, lai nesaņemtu ziņojumus par maksājumiem.

Vēl viens no variantiem, kā krāpnieki tiek pie šādas informācijas, ir nevērīga internetbankas datu glabāšana vai ar viltu izkrāpta informācija par internetbanku. Dažkārt ļaundari tiek atmaskoti, bet ir arī gadījumi, kad policija nespēj identificēt krāpnieku. Tāpēc personas, kurām rodas aizdomas par šāda veida krāpniecību, tiek aicinātas nekavējoties ziņot Valsts policijai.

Meklē robus sistēmā

“Krāpnieki regulāri meklē jaunas iespējas, kā to izdarīt, un laiku pa laikam tas arī izdodas,” situāciju komentē AS Kredītinformācijas birojs valdes loceklis Intars Miķelsons. Lai saņemtu aizdevumu pie nebanku kreditētājiem, sava identitāte jāapliecina ar internetbankas starpniecību, proti, pārskaitot minimālo iespējamo summu uz kredīt­iestādes bankas kontu. Taču, piemēram, pirms gada kāds ļaundaris bija izmantojis sistēmas nepilnības un identitāti apliecinošajā pārskaitījuma maksājuma uzdevumā norādījis nevis savu, bet citas personas kodu, un tādējādi kredīts tika noformēts uz sveša cilvēka vārda.

Drīz vien pēc šā gadījuma nākšanas gaismā konkrētās sistēmas nepilnības tika novērstas, taču tas nepadara līdzīga veida krāpniecības gadījumus nākotnē par neiespējamiem.

“Interneta pasaulē neviens nesnauž. Līdztekus tehnoloģiju progresam attīstās arī ļaunprogrammatūras un krāpniecība internetā. Tāpēc vienmēr ļoti rūpīgi jāizvērtē, kam atklāt savu personas kodu, kur ievadīt bankas datus, jo reizēm cilvēks pats brīvprātīgi izpauž savus datus, bet vēlāk tiek apkrāpts,” skaidro Intars Miķelsons.

Lai gan, zinot citas personas kodu vien, ātro kredītu principā paņemt nevar, iepriekš minētais gadījums liecina, ka, atrodot robus sistēmā, tas tomēr var izdoties. Tāpēc galvenais nosacījums – sargāt savus datus.

Papildu drošībai ieteicams pieteikt SMS pakalpojumu, lai saņemtu paziņojumus par ienākošajiem/izejošajiem maksājumiem bankas kontā. Rūpīgi arīdzan jāizvērtē, kāda parole tiek izmantota internetbankā, un periodiski tā jāmaina.

Neignorēt un sadarboties

Ja kādas citas personas dēļ cilvēks tik tiešām kļuvis par parādnieku, nekavējoties jāvēršas gan pie kreditētāja, gan Valsts policijā. Iesniegumam policijai ieteicams pievienot bankas konta izdruku, kurā redzami notikušie krāpnieciskie darījumi, kā arī citus iespējamos pierādījumus, kas var palīdzēt atšķetināt likuma pārkāpumu. Ja policijai izdodas gūt apstiprinājumu krāpniecībai, kredītdevējs šīs viltus saistības no cietušā kredītvēstures parasti dzēš.

Vissliktāk ir pieļaut, ka, visticamāk, notikusi kļūda, un sevi mierināt, ka nav vērts uztraukties.

“Piemēram, ja lieta nonāk līdz tiesai un persona saņem pavēsti ar uzaicinājumu uz tiesu, cilvēks to, iespējams, ignorē, jo ir pārliecināts par savu taisnību vai domā, ka tas ir pārpratums,” skaidro Kredītinformācijas biroja pārstāvis Intars Miķelsons. Šādā situācijā svarīgi ir sadarboties un laikus iesaistīties, jo tikai tā problēmu var atrisināt.

PADOMS

Kā bez maksas pārbaudīt savu kredītvēsturi

Par to, ka kredītvēsturi kāds sabojājis, cilvēki visbiežāk uzzina tikai tad, kad paši vēlas uzsākt kādas finanšu saistības. Ar pārliecību, ka kredītvēsture ir nevainojama, vēlas paņemt aizdevumu, bet saņem atteikumu, jo, pašiem par brīnumu, kredītsaistības nav pildītas.

Pārsvarā gadījumu, noformējot kredītu, ļaundaris apzināti nenorāda upura adresi, tāpēc par notikušo krāpniecību cilvēks uzzina visai novēloti.

Cietušie parasti vēršas vienā no diviem Latvijā licencētajiem kredītbirojiem, lai gūtu apliecinājumu blēdībai, apskatot savu kredītvēsturi. Vietnēs Manakreditvesture.lv un crefobirojs.lv jebkuram, pieslēdzoties ar internetbankas kontu, to iespējams izdarīt bez maksas. Tādējādi iespējams uzzināt, vai un pie kā aizņēmies, cik un kādas kavētas neapmaksātas saistības ir spēkā. To pašu informāciju var gūt abos kredītbirojos klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, kā arī saņemt pārskatu pa pastu, tikai sedzot pasta izdevumus. Visdrošāk ir pārbaudīt datus abās norādītajās vietnēs vai pieprasot tos abos licencētajos kredītbirojos.