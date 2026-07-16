Sociālajos tīklos plašu diskusiju izraisījis ieraksts par to, ka jauniešiem, kuri brīvprātīgi pieteikušies Valsts aizsardzības dienestā, to pabeiguši un atbilst augstskolas uzņemšanas noteikumiem, noteiktās studiju programmās var tikt nodrošinātas valsts budžeta finansētas studiju vietas bez konkursa.
Ieraksta autore publicējusi fragmentu no Latvijas Universitātes uzņemšanas noteikumiem, kurā norādīts, ka pilsoņiem, kas brīvprātīgi pieteikušies VAD, pabeiguši dienestu un atbilst attiecīgās studiju programmas uzņemšanas noteikumiem, bez konkursa tiek nodrošinātas valsts budžeta finansētas studiju vietas. Vienlaikus noteikumos minēts, ka studijām jāreģistrējas ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc dienesta termiņa beigām un atvaļināšanās rezervē.
Pašu ierakstu autore sāk ar jautājumu, kāpēc viņai kā ambiciozai jaunietei ar izcilām sekmēm būtu jācīnās par budžeta vietu ar cilvēku, kurš šo priekšrocību ieguvis pēc dienesta. Vēlāk komentāros viņa skaidro, ka vārdu “ambālis” izmantojusi pārspīlējuma nozīmē, lai apzīmētu cilvēku ar vājākām sekmēm, kurš citā gadījumā pie šādas vietas varētu netikt. Viņa uzsver, ka neesot domājusi visus VAD jauniešus.
Tomēr daudzi komentētāji viņas nostāju uztvēruši kritiski, īpaši norādot uz izmantoto leksiku. Viens no populārākajiem komentāriem, kas saņēmis vairāk nekā 600 sirsniņu, skan: “Ar šo ierakstu ļoti labi noraksturojāt to, ka izcilas sekmes vēl nenozīmē dzīves gudrību. Pat elementāru apsaukāšanos neizslēdz.”
Vēl vairāk nekā 500 atzīmju guvis komentārs, kurā uzsvērts valsts drošības aspekts: “Tāpēc, ka Tev, ambiciozai jaunietei, ir iespēja dzīvot un mācīties valstī, kurā ir droši. Kurā nenotiek karš. Un valsts ir droša, jo to sargā “ambāļi”, kas ir apguvuši karavīra prasmes un iemaņas.”
Daļa komentētāju norāda, ka labas atzīmes pašas par sevi vēl nenozīmē briedumu vai spēju izprast sabiedrības kopējās vajadzības. Kāds raksta: “Jo ir starpība par nākotnes potenciālu un realizētu potenciālu. Katra sevi cienoša valsts dod atvieglotu iespēju studēt cilvēkiem, kas ir veltījuši daļu savas dzīves valsts aizsardzībai. Militārais dienests ir gods!”
Vairāki diskusijas dalībnieki arī atgādina, ka VAD nav tikai “iemācīšanās turēt ieroci”. Komentāros norādīts, ka dienestā tiek apgūtas arī disciplīnas, sadarbības, izdzīvošanas un citas prasmes, turklāt jaunietis valsts labā iegulda savu laiku.
Kāda komentētāja dalās arī ar personisku pieredzi: “Nupat no manas audzināmās klases valsts aizsardzības dienestā aiziet puiši ar izcilām sekmēm, kuri bez raudāšanas jau tūlīt tiktu budžetā, bet viņi izvēlējās vispirms izpildīt savu pilsoņa pienākumu. Un arī viņiem ir lieli plāni attiecībā uz savu karjeru.”
Tikmēr citi komentētāji ieraksta autores jautājumu vērtē kā diskusijas vērtu, bet uzskata, ka problēma ir pasniegšanas veidā. Kāds norāda: “Kāpēc cilvēkiem vajadzētu mācīt “soft skills” jeb izcilas prasmes sadarbībā, empātijā, komunikācijā – jūsu ieraksts tam ir labs piemērs.”
Diskusijā iesaistījās arī Aizsardzības akadēmijas konts, skaidrojot, ka VAD nav automātiska “biļete” uz studiju vietu. Akadēmija uzsvēra, ka ikvienam pretendentam – neatkarīgi no tā, vai viņš ir izgājis VAD vai ne – ir jāizpilda attiecīgās augstskolas un studiju programmas uzņemšanas kritēriji.
Akadēmijas skaidrojumā norādīts, ka kandidātam jābūt nepieciešamajiem centralizēto eksāmenu rezultātiem, atzīmēm un citiem akadēmiskajiem rādītājiem, ko nosaka konkrētā augstskola. Ja persona neatbilst augstskolas noteiktajam akadēmiskajam līmenim, tā nevar tikt uzņemta programmā neatkarīgi no tā, vai ir pabeigts VAD.
Aizsardzības akadēmija arī skaidro, ka šis atbalsta mehānisms ir veids, kā valsts pasaka paldies jauniešiem par laiku un ieguldījumu valsts aizsardzībā, vienlaikus saglabājot augstākās izglītības kvalitātes standartus. Akadēmija norāda, ka akadēmiskā izcilība un dienests valsts labā nav konkurējoši, bet gan savstarpēji papildinoši faktori.
Komentāros viedokļi gan joprojām dalās. Vieni uzskata, ka šāda priekšrocība ir taisnīga atlīdzība par dienestu un ieguldījumu valsts drošībā, citi uzdod jautājumu, vai tā nerada nevienlīdzīgu situāciju salīdzinājumā ar jauniešiem, kuri budžeta vietu mēģina iegūt tikai ar sekmēm un eksāmenu rezultātiem.
Tomēr lielākā daļa diskusijas dalībnieku piekrīt vienam – tēma ir svarīga, taču tikpat svarīgi ir par to runāt cieņpilni, nenoniecinot ne tos, kuri dodas dienestā, ne tos, kuri par savu vietu augstskolā cīnās akadēmiskā konkurencē.