“Par to jums maksā!” Vai naktsmītnes viesiem tiešām nav jāvāc aiz sevis? 8
Vai cilvēki pret svešu īpašumu izturas tāpat kā pret savu? Šādu jautājumu sociālajos tīklos aktualizējusi kāda apartamentu saimniece, salīdzinot divu viesu grupu atstāto kārtību. Viņas novērojums izraisījis plašu diskusiju – vieni uzskata, ka viesiem ir pienākums aiz sevis atstāt elementāru kārtību, bet citi ir pārliecināti, ka par uzkopšanu jau ir samaksāts un tā ir naktsmītnes saimnieka atbildība.
Saimniece stāsta, ka viņas apartamentos dzīvojušas divas atsevišķas viesu grupas – ģimene ar bērniem un četri pieaugušie. Par pārsteigumu tieši pieaugušo kompānija divu dienu laikā aiz sevis atstājusi lielu nekārtību – netīrus traukus, smiltis pa visu grīdu, sabojātu galda virsmu un pleķus uz dīvāna. Tikmēr ģimene ar bērniem dzīvokli atstājusi teju nevainojamā kārtībā, pat netīro veļu saliekot kaudzītē pie veļasmašīnas.
“Audzināšana? Attieksme? Dzīvesveids?” vaicā saimniece, aicinot arī citus padalīties ar savu pieredzi.
Ne visi komentētāji piekrīt, ka netīri trauki vai smiltis uz grīdas ir liela problēma. Daži uzskata, ka tieši par šādu uzkopšanu viesi maksā, rezervējot apartamentus. Viņuprāt, cilvēki atvaļinājumā brauc atpūsties, nevis mazgāt traukus vai slaucīt grīdas.
Tomēr saimniece iebilst, ka runa nav par ģenerāltīrīšanu. Viņasprāt, elementāra cieņa pret svešu īpašumu nozīmē vismaz salikt traukus trauku mazgājamajā mašīnā vai neizbērt smiltis istabas vidū. “Ja jūsu atvaļinājums nozīmē dzīvot miskastē, tad mēs nesapratīsim viens otru,” viņa raksta.
Līdzīgā pieredzē dalās arī cita naktsmītņu izīrētāja. Viņa stāsta, ka aptuveni 85% viesu aiz sevis atstāj ļoti sakoptas telpas, daži pat aizved līdzi atkritumus, ja tuvumā nav konteinera. Taču atlikušie aptuveni 15% esot tie, pēc kuriem rodas sajūta, ka nekārtība atstāta gandrīz vai speciāli.
Daudzi diskusijas dalībnieki uzskata, ka bērnu klātbūtnei ar nekārtību nav tiešas saistības. Kāda mamma atzīst, ka viņai vienmēr ir bail, ka bērni kaut ko sabojās vai par ģimeni padomās ko sliktu, tāpēc viņi vienmēr cenšas aiz sevis visu sakārtot. Savukārt cita komentētāja spriež, ka ģimenes ar bērniem bieži izjūt sabiedrības nosodījumu, tādēļ īpaši piedomā pie savas uzvedības publiskās vietās.
Vairāki cilvēki uzsver, ka samaksāta naktsmītne neatceļ pienākumu cienīt svešu īpašumu. Viņuprāt, neviens neprasa mazgāt grīdas vai gultasveļu, taču neatstāt aiz sevis miskasti un apzināti nebojāt mantas ir pašsaprotama pieklājība.
Tikmēr citi uzskata, ka saimniekiem jāpieņem arī nepatīkamā biznesa puse. Viens no komentētājiem norāda, ka, izvēloties nodarboties ar īstermiņa dzīvokļu izīrēšanu, jārēķinās, ka pēc daļas viesu uzkopšana prasīs vairāk laika, un publiska klientu apspriešana sociālajos tīklos neesot labākais risinājums.
Lūk, ieskats komentāros!