Latvijas uzņēmums saistīts ar vienu no lielākajām kibernoziedzības lietām Eiropā 0
Starptautiskajā operācijā “SIMcartel”, kuras laikā oktobra sākumā Latvijā tika veiktas kratīšanas vairāk nekā desmit vietās, policija pārmeklējusi Rīgā reģistrēto telekomunikāciju uzņēmumu “Inner X”, liecina TV3 raidījuma “Nekā personīga” rīcībā esošā informācija.
Izmeklēšanā atklāts, ka “Inner X” nodrošinājis interneta servisu “gogetsms.com”, kas ļāvis lietotājiem anonīmi reģistrēties dažādās lietotnēs ar virtuāliem telefona numuriem no vairāk nekā 80 valstīm. Izmeklētāji uzskata, ka šis serviss izmantots kibernoziegumos, finanšu krāpšanās, cilvēku kontrabandā un bērnu pornogrāfijas izplatīšanā.
“Inner X” dibināts 2018. gadā un pēdējos gados strauji audzis – uzņēmuma apgrozījums no aptuveni 100 000 eiro 2020. gadā pieaudzis līdz gandrīz miljonam eiro pērn. Firmā oficiāli nodarbināti deviņi cilvēki, bet tās juridiskā un faktiskā adrese reģistrēta vairākās vietās, tostarp VEF kvartālā un Bērzaunes ielā Rīgā, kur oktobra sākumā konstatētas kratīšanas pēdas.
Izmeklētāji norāda, ka, izmantojot “Inner X” servisu, visā pasaulē izveidoti aptuveni 50 miljoni kontu, no kuriem daļa izmantota krāpniecībā. Vien Latvijā identificēti vismaz 1500 cietušie, kuriem izkrāpti aptuveni 420 000 eiro.
Austrijā šī lieta izmeklēta jau kopš 2022. gada – tur identificēti vairāk nekā 1700 cietušie ar kopējiem zaudējumiem virs 4,2 miljoniem eiro. Izmeklēšanu koordinē “Europol” un “Eurojust”, un to skata kā vienu no pēdējo gadu plašākajām kibernoziedzības lietām Eiropā.
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija “Cert.lv” norāda, ka Latvijā šobrīd nav īpaša regulējuma par “SIMbox” ierīču izmantošanu, taču citās valstīs tās drīkst lietot tikai licencēti operatori. Eksperti uzskata, ka arī Latvijā būtu jāievieš stingrāka uzraudzība šāda veida tehnoloģijām.
LETA jau ziņoja, ka, piedaloties starptautiskā operācijā “SIMcartel”, Valsts policija Latvijā likvidējusi informācijas tehnoloģiju infrastruktūru un aizturējusi piecas personas, kas legālas uzņēmējdarbības aizsegā nodrošināja iespējas veidot anonīmus tiešsaistes kontus krāpšanu veikšanai.
Izmeklēšana saistībā ar šīs platformas darbību notiek Latvijā, Igaunijā un Austrijā. Starp Latvijā aizturētajiem bijusi arī persona, kuru starptautiskā meklēšanā iepriekš bija izsludinājusi Igaunijas policija aizdomās par citiem smagiem noziegumiem.