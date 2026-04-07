“Atved draugu – saņem 50 000 rubļu!” Kas vēl tiek solīts kubiešiem par došanos karā uz Ukrainu? 0
Krievijas militārā pavēlniecība savervē 10 000 – 15 000 kubiešu algotņu cīņai pret Ukrainu. Ukrainas pārstāvis Kirilo Budanovs norāda, ka kubieši pat ir parakstījuši līgumus ar Krievijas bruņotajiem spēkiem.
Kā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norādīja Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks, lielākā daļa kubiešu savervēti ar maldināšanu vai citiem līdzekļiem – viņiem, visticamāk, nebūs būtiskas ietekmes uz karadarbības zonu un militāro operāciju gaitu.
Krievijas rīcībā ir pietiekami mobilizācijas resursi, tāpēc līgumu slēgšana ar kubiešiem kalpo citiem mērķiem, proti, saglabāt ietekmi šajā valstī un demonstrēt nepārtrauktu atbalstu starptautiskās agresijas apstākļos, skaidro majors.
Publiskajā telpā tas gan tiek pasniegts kā brīvprātīga kubiešu vēlme doties cīnīties un atbalstīt Krieviju.
Kā notiek vervēšana, kas tiek piedāvāts un kas tiek stāstīts informatīvajā telpā, skatieties pievienotajā video.