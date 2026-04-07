Kaut mazliet, bet patīkami – trešdien laiks kļūs saulaināks
Pēc pelēcīgākām dienām Latvijā pamazām laiks kļūs saulaināks – trešdien, 8. aprīlī, Latvijā samazināsies mākoņu daudzums, prognozē sinoptiķi.
Naktī vietām vēl gaidāmi nelieli nokrišņi, dienā laiks būs sauss.
Pūtīs lēns līdz mēreni stiprs ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš, tā ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 11-16 metrus sekundē.
Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz -2..+3 grādiem, dienā gaidāmi +4..+9 grādi.
Rīgā tuvākajā diennaktī būs mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Ziemeļu vējš brāzmās brīžiem pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra +2 grādi no rīta un +7 grādi dienas vidū.