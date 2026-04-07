Sadursme.lv publicēts video, kur kāds pārgalvīgs BMW vadītājs ne tikai pārkāpj noteikto ātrumu apdzīvotā vietā, bet arī pie sarkanās gaismas iebrauc pretējā braukšanas joslā un veic strauju pagriezienu, apdraudot ne tikai savu, bet arī apkārtējo drošību.
Redzēto komentē satiksmes speciālists, autoskolas pasniedzējs, docents Ēriks Griģis.
Vispirms šoferis šķērsoja ceļa apzīmējuma drošības saliņu, ko nedrīkstēja darīt! CSN 936. ceļa apzīmējums apzīmē virzienu saliņu transportlīdzekļu plūsmu sadalīšanās vai sakļaušanās vietās, kā arī sadalošo joslu un drošības saliņu sākumu vai beigas. Šim ceļa apzīmējumam uzbraukt aizliegts!
Atceramies, auto vadītājs speciāli šādam un līdzīgiem manevriem ir trenējies! Trenējies, ne tikai, lai grozītu stūri, bet pirms manevra novērtētu tā drošumu sev un citiem, paredzētu bīstamību un spētu apstūrēt automobili, kas tad atrastos ne tai atļautajā vietā! Iebraucot krustojumā pa pretējās brauktuves pusi, svarīgi bija kontrolēt, vai no kreisās puses kāds transportlīdzeklis nav tuvāk krustojumam par 50-60 metriem, lai to neapdraudētu un neradītu zaudējumus! Ja kāds būtu bijis tuvāk, autovadītājs piebremzētu, dotu tam ceļu un turpinātu savu manevru, pagriežoties krustojumā pa labi! Ja krustojumam kāds automobilis tuvotos no labās puses, tam BMW šoferis bīstamību neradītu, jo pēc manevra krustojumā tas neiebrauca pretējās brauktuves pusē! Tātad netraucēja braukt tiem, kas krustojumu pie atļaujošā zaļā signāla šķērsoja no labās puses!
Pēc neatļauti šķērsotās drošības saliņas, kā divi nākošie Satiksmes noteikumu pārkāpumi bija iebraukšana krustojumā pie aizliedzošā sarkanā luksofora signāla un attiecīgās braukšanas joslas un stāvokļa neieņemšanas savas brauktuves pusē pirms izvēlētā manevra. Tad vēl nāk klāt pārkāpums kā braukšana pa pretējās brauktuves pusi, jo uz ceļiem, kur ceļu satiksme notiek divos virzienos un ir četras vai vairākas braukšanas joslas, iebraukt aizliegts.
Skatoties video sižetu, nav skaidri redzams, vai no kreisās puses vispār kāds krustojumam var tuvoties! Tad, iebraucot krustojumā pa pretējās brauktuves pusi, nevajadzēja kontrolēt, vai no kreisās puses kāds transportlīdzeklis tuvojas vai netuvojas, jo izbraukšana notika krustojumā, kur braukšana noteikta pa loku!
Pārkāpumi, kas video sižetā redzami pēc Satiksmes noteikumiem:
2.Iebraukšana krustojumā pie aizliedzošā sarkanā luksofora signāla.
3.Attiecīgās braukšanas joslas un stāvokļa neieņemšanas savas brauktuves pusē pirms izvēlētā manevra. Pirms nogriešanās pa labi transportlīdzekļa vadītājam uz bezsliežu transportlīdzekļiem paredzētās brauktuves laikus jāieņem attiecīgs malējais stāvoklis, kas paredzēts braukšanai attiecīgajā virzienā, izņemot gadījumus, ja jānogriežas, lai iebrauktu krustojumā, kurā jābrauc pa loku. Ja krustojumā jābrauc pa loku, tas nenozīmē, ka tajā drīkst iebraukt pie aizliedzošā luksofora signāla un vēl no pretējās brauktuves puses!
Kāds būtu sliktākais scenārijs šim pārsteidzošajam manevram? Autovadītājs iespējamās bīstamās situācijas bija paredzējis, jo šajā krustojumā bija jau trenējies ne vienu reizi vien! Tad vēl treniņi speciālajos kursos un krustojumos naktīs, kuru šķērsošana dienā varētu radīt tam aizkavēšanos.
Bīstamību video sižetā varēja radīt un vienmēr ceļu satiksmē rada mazāk aizsargātie satiksmes dalībnieki, kas pārvietojas ātri, kuru ķermeņa kustības pārvietošanās laikā neliecina par viņu pārvietošanos ar roku vai kāju vēzieniem, atstarojošu, spilgtu apģērbu plīvošanu un citu transportlīdzekļu aizsegā, ko autovadītāja acu skatiens pat sekundes laikā nespētu pamanīt.
Tādi ir velosipēdu un visu e-mobilitātes rīku vadītāji, arī personas, kas pārvietojas ar sporta inventāriem, īpaši bērni, kuru redzamību nelielā ķermeņa auguma dēļ citiem transportlīdzekļu vadītājiem aizsedz vieglie automobiļi un apskatāmā BMW vadītāja manevrā viņa automobiļa priekšā tie nonāktu ātri un pārāk vēlu pamanīti!
