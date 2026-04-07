“Vai var kaut kā nelaist atpakaļ?” Rosļikovs, noraizējies par kaimiņu būšanu, ieradies Minskā 0
“Nu ko, draugi, esmu Minskā, Baltkrievijā,” skandalozais politiķis Aleksejs Rosļikovs paziņojis vietnē “TikTok”, šķietami lepojoties ar faktu, ka devies uz Krievijai draudzīgo valsti.
A.Rosļikovs video krievu valodā aicina Latvijas politiķus sākt dialogu ar Baltkrieviju, lai, pēc viņa teiktā, risinātu gan ekonomiskos, gan diplomātiskos jautājumus.
Ņemot vērā, ka Rosļikovs jau iepriekš paudis atbalstu Krievijai karā Ukrainā, šādi izteikumi nepārsteidz. Viņš uzskata, ka Latvijas distancēšanās no Krievijas un Baltkrievijas negatīvi ietekmē valsts ekonomiku un iedzīvotāju labklājību.
@roslikovs Тот политик, что договорится о поддержке от наших соседей, может смело просить поддержать его на этих выборах в 2026 г. #ROSLIKOVS ♬ оригинальный звук – Aleksejs Roslikovs 🇱🇻
Ierakstam jau ir gandrīz 10 000 atzīmju “patīk”, bet komentāru sadaļā dominē atbalstoša attieksme pret Rosļikova pausto. Lielākā daļa ierakstu ir pozitīvi, bieži vien ļoti emocionāli un lakoniski – krievvalodīgie komentētāji izsaka atbalstu ar īsiem apgalvojumiem, uzslavām un veiksmes vēlējumiem. Sastopams arī aicinājums viņam ieņemt augstākus amatus, piemēram, kļūt par premjeru vai pat prezidentu.
Tikmēr citās sociālo tīklu platformās, tostarp “X”, viņa vizīte tiek kritizēta. “Cerēsim, ka tas nodzertais ğīmis Minskā arī paliks,” raksta Ansis Pūpols.
Citus vairāk interesē, kā viņu izlaida no valsts.
Kā iepriekš vēstīts, Aleksejs Rosļikovs ir nonācis tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā. Pērnā gada nogalē prokuratūra nodeva Rīgas pilsētas tiesai krimināllietu pret Rīgas domes deputātu, partijas “Stabilitātei!” līderi un bijušo Saeimas deputātu Rosļikovu par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu.
Bijušajam Saeimas deputātam sākotnēji tika inkriminēta arī palīdzība ārvalstij pret Latviju vērstā darbībā. Šajā daļā kriminālprocess Valsts drošības dienestā (VDD) izbeigts, jo izmeklēšanas laikā tam netika iegūti pietiekami pierādījumi.