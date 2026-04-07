"Esam pelnījuši to bedri, kurā esam." Izskan ļoti skarbs vērtējums par Latvijā notiekošo – cilvēki alkst pēc pārmaiņām
Latvieši kā jau īsti patrioti vienmēr atrod, kur pakritizēt, nereti radot sajūtu, ka mūsu valsts ir vienīgā, kurai ir problēmas un dažādi izaicinājumi.
Sociālo mediju platformā “Threads” Gatis aizsācis nopietnu diskusiju, uzdodot vairākus jautājumus: “Kā Latvijā uztaisīt revolūciju? Kā gāzt esošo varu? Kā izveidot kaut ko līdzīgu Tautas frontei?
Kāpēc liela daļa domā tikai par savu labumu? Kaut kas taču ir jādara. Bet kas?”
Lietotājs ar segvārdu @pseidonims uzskata, ka viss, kas notiek mūsu valstī, lielā mērā ir sabiedrības domāšanas atspoguļojums.
“Mūsu gēnos ir kalpot citām tautām gadsimtiem. Ticu, ka tad, kad šī domāšana beigsies, sāksies kārtīga nācija. Padomju režīms, manuprāt, atstāja spēcīgas sekas.
Tagad kapitālisms liek visiem būt uzņēmējiem un kaut ko pārdot, ieskaitot savu zemi. Sekot Amerikas kapitālisma piemēram, manuprāt, ir stulbākais, ko šobrīd mazajā Latvijā var darīt,” viņš raksta.
Kaspars šādam skatījumam nepiekrīt. Viņaprāt, liela daļa cilvēku, kas pametuši Latviju, nav latvieši, bet gan cilvēki, kuru ģimenes šeit ieradušās padomju okupācijas laikā.
Tikmēr Dāvids uzskata, ka revolūcija nebūtu risinājums. Viņš pauž viedokli, ka Latvija pēdējos gados tomēr attīstās, un uzskata, ka to lielā mērā nodrošinājusi profesionāla un pārdomāta valsts pārvaldība. Pēc viņa domām, bez tās Latvija varētu būt vēl nabadzīgāka nekā pašlaik.
Arī Valts aicina skatīties uz situāciju plašāk. Viņš uzsver, ka Latvija pēc IKP uz vienu iedzīvotāju jau apsteigusi Grieķiju un tuvojas Portugālei. Pēdējo trīsdesmit gadu laikā algas, ņemot vērā inflāciju, pieaugušas vairākas reizes, un daudzas problēmas joprojām esot saistītas ar padomju laika mantojumu.
Savukārt lietotājs ar segvārdu @mrs_kovarnis izsakās īpaši skarbi: “Paskatoties, kā te katrs otrais piesienas gramatikai un varkšķ par Kremli, cenšoties sevi parādīt kā intelektuāli pārāku par ieraksta autoru, gribas teikt, ka esam kā sabiedrība pelnījuši to bedri, kurā esam.”
To, ka valstī ir problēmas atzīst arī eksperti.
