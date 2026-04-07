"Esam pelnījuši to bedri, kurā esam." Izskan ļoti skarbs vērtējums par Latvijā notiekošo – cilvēki alkst pēc pārmaiņām

18:03, 7. aprīlis 2026
Latvieši kā jau īsti patrioti vienmēr atrod, kur pakritizēt, nereti radot sajūtu, ka mūsu valsts ir vienīgā, kurai ir problēmas un dažādi izaicinājumi.

Sociālo mediju platformā “Threads” Gatis aizsācis nopietnu diskusiju, uzdodot vairākus jautājumus: “Kā Latvijā uztaisīt revolūciju? Kā gāzt esošo varu? Kā izveidot kaut ko līdzīgu Tautas frontei?

Esam palikuši tikai 1,8 miljoni. Mēs izmirstam, un daļa Latvijas slīkst nabadzībā. Esam starp nabadzīgākajām valstīm Eiropas Savienībā.
Kāpēc liela daļa domā tikai par savu labumu? Kaut kas taču ir jādara. Bet kas?”

Lietotājs ar segvārdu @pseidonims uzskata, ka viss, kas notiek mūsu valstī, lielā mērā ir sabiedrības domāšanas atspoguļojums.

“Mūsu gēnos ir kalpot citām tautām gadsimtiem. Ticu, ka tad, kad šī domāšana beigsies, sāksies kārtīga nācija. Padomju režīms, manuprāt, atstāja spēcīgas sekas.

Tagad kapitālisms liek visiem būt uzņēmējiem un kaut ko pārdot, ieskaitot savu zemi. Sekot Amerikas kapitālisma piemēram, manuprāt, ir stulbākais, ko šobrīd mazajā Latvijā var darīt,” viņš raksta.

Savukārt Jānis aicina precizēt, kā tieši revolūcija varētu palīdzēt situāciju uzlabot. Viņš uzsver, ka demokrātiskā valstī vara ir maināma vēlēšanu ceļā, un, ja cilvēkiem nepatīk esošās partijas, viņi paši var dibināt jaunu politisko spēku.

Kaspars šādam skatījumam nepiekrīt. Viņaprāt, liela daļa cilvēku, kas pametuši Latviju, nav latvieši, bet gan cilvēki, kuru ģimenes šeit ieradušās padomju okupācijas laikā.

Tāpēc, viņa ieskatā, latviešu kā nācijas stāvoklis nav tik dramatisks kā dažkārt tiek apgalvots.

Tikmēr Dāvids uzskata, ka revolūcija nebūtu risinājums. Viņš pauž viedokli, ka Latvija pēdējos gados tomēr attīstās, un uzskata, ka to lielā mērā nodrošinājusi profesionāla un pārdomāta valsts pārvaldība. Pēc viņa domām, bez tās Latvija varētu būt vēl nabadzīgāka nekā pašlaik.

Vēl kāds lietotājs savukārt norāda, ka sabiedrībā ir daudz cilvēku, kuri ar pašreizējo situāciju ir apmierināti. Viņš atgādina, ka vēsturē revolūcijas bieži vien beigušās traģiski – viena sabiedrības grupa gāž otru, bet pēc tam pati kļūst par jauno varu.

Arī Valts aicina skatīties uz situāciju plašāk. Viņš uzsver, ka Latvija pēc IKP uz vienu iedzīvotāju jau apsteigusi Grieķiju un tuvojas Portugālei. Pēdējo trīsdesmit gadu laikā algas, ņemot vērā inflāciju, pieaugušas vairākas reizes, un daudzas problēmas joprojām esot saistītas ar padomju laika mantojumu.

Savukārt lietotājs ar segvārdu @mrs_kovarnis izsakās īpaši skarbi: “Paskatoties, kā te katrs otrais piesienas gramatikai un varkšķ par Kremli, cenšoties sevi parādīt kā intelektuāli pārāku par ieraksta autoru, gribas teikt, ka esam kā sabiedrība pelnījuši to bedri, kurā esam.”

Autora oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
To, ka valstī ir problēmas atzīst arī eksperti.

LA.LV Aptauja

Vai, jūsuprāt, Latvijā ir nepieciešamas nopietnas pārmaiņas valsts pārvaldē?

  • Jā, situācija valstī kļūst arvien sliktāka
  • Pārmaiņas vajadzīgas, bet demokrātiskā ceļā
  • Nē, Latvija attīstās pareizajā virzienā
  • Grūti pateikt
