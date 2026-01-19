Atzīmē ar sarkanu riņķi! Šīs nedēļas veiksmīgākā nedēļas diena katrai zodiaka zīmei 0
19. janvārī sākas Ūdensvīra sezona, un tas nozīmē to, ka katra zodiaka zīme šonedēļ piedzīvos jaunus pavērsienus. Tā ienes gaisīgāku, brīvāku sajūtu, īpaši pēc smagās un praktiskās Mežāža sezonas.
Kā ziņo Yourtangoo, Ūdensvīra sezona ir īpaši spēcīga, jo piecas planētas – Venera, Saule, Merkurs, Marss un Plutons – būs Ūdensvīrā. Sapņi kļūs realizējami un Visums vedīs cilvēkus tuvāk jauniem apvāršņiem.
Nedēļas veiksmīgākās dienas
Auns
Veiksmīgākā diena: piektdiena, 23. janvāris.
Esi atvērts jauniem kontaktiem un sadarbībām! Marss ieiet Ūdensvīrā un uzlabo sociālo dzīvi, komandas darbu un raisa vēlmi atstāt ietekmi pasaulē. Tu vari saņemt negaidītu atbalstu vai pat iemīlēties.
Vērsis
Veiksmīgākā diena: otrdiena, 20. janvāris.
Esi atvērts jaunām iespējām darbā vai izglītībā! Merkurs pāriet Ūdensvīrā un dod iespēju saņemt interesantus piedāvājumus. Nebaidies no pārmaiņām – tas ir solis tavā īstajā ceļā.
Dvīņi
Veiksmīgākā diena: sestdiena, 24. janvāris.
Nav jāsteidzas. Saturns un Neptūns drīz pametīs Zivis, bet līdz tam – izmanto iespēju piepildīt profesionālos sapņus. Uzticies savai intuīcijai un dari to, kas palīdz sasniegt panākumus!