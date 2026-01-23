Foto: Lita Millere/LETA

“Esmu neatlaidīgi cēlis trauksmi…” Kulbergs reaģē uz politiķu “negaidīto” atklāsmi par nežēlīgi dārgajiem apkures rēķiniem 31

20:24, 23. janvāris 2026
Saeimas deputāts Andris Kulbergs no Apvienotā saraksta sociālajos tīklos asi kritizējis politiskās elites reakciju uz apkures cenu kāpumu un atgādinājis, ka par problēmām “Rīgas siltuma” sistēmas pārvaldībā viņš brīdinājis jau kopš 2023. gada.

“Neviens nav runājis par šo tēmu tik daudz kā es,” uzsver deputāts, reaģējot uz jaunākajām ziņām par gaidāmo apkures tarifa pieaugumu.

Kulbergs apgalvo, ka siltumenerģijas sistēmas problēmas esot ilgstoši ignorētas, bet pašreizējie soļi – novēloti un nepietiekami.

Viņš tērzēšanas platformā “X” raksta: “Šodienas ziņas pilnas ar negaidītu varas politiķu atklāsmi, ka cilvēkiem būs jāmaksā nežēlīgi dārgi par apkuri.

Neviens nav runājis par šo tēmu tik daudz kā es, tamdēļ man laikam ir pienākums uzkomentēt pa virsu, lai cilvēkiem atgādinātu īsu kopsavilkumu kā mums šis jautājums ir risinājies:

1) kopš 2023. gada es esmu neatlaidīgi cēlis trauksmi par katastrofāli slikto “Rīgas siltuma” sistēmas pārvaldību, kuras īsā formula ir – TEC atlikumsiltumu nelikumīgi izmetam atmosfērā un vietā nopērkam pārcenotu privāto staciju siltumu un ražojam fantastisku superpeļņu šiem darboņiem.

2) viss, ko es 2023. -2025. gadā esmu saņēmis no valdošās politikas, atbilde ir mēģinājumi izņirgāt, noniecināt manu viedokli kā marginālu, attaisnot esošo kārtību.

3) 2025. gada vasarā jums tika sagatavots tarifa projekts, vēl lielāks par pašreizējo – 90.15 € par MWh. Reaģējot uz draudošo katastrofu, sākās rosība, bet kā parasti par maz, par lēnu, par birokrātisku. Pēkšņi vairs nevarēja noliegt, ka atlikumsiltuma izmešana notiek, ka fantastiskas superpeļņu kurtuves arī nemaz nav tikai mīts.

4) jūs dabūjāt kārtējo pusrisinājumu, kur tarifs tika izmocīts 83€ par MWh. Atlikumsiltuma izmešana tika ierobežota tikai daļēji, privātie kāsēji ierobežoti simboliski un sliktajā RĪGAS SILTUMS pārvaldība upurēti tikai daži, nevis visi kas ir atbildīgi par šo gadiem ilgušo izsaimniekošanu.

5) Tikai šī janvāra 23 dienās TEC 2 atmosfērā ir izmests apmēram 3 miljonus eiro vērts siltums, kuram paralēli ir pirkts privāto staciju produkts. Gan no “Latvenergo”, gan privātajiem pirktais produkts ir bijis ievērojami dārgāks nekā tas, ko no stacijām pērk Tallinas un Viļņas siltumuzņēmumi.

Cilvēki, es gribu, lai jūs saprotat, ka šī bezgalīgi lēnā muļļāšanās, pusreformas caur skandāliem vairs nevar nodrošināt, ka Latvija iedzīs iekavēto. Tikai Jūsu varā ir nomainīt pie varas esošos politiķus.”

Kā ziņots iepriekš, ņemot vērā šīs ziemas zemo gaisa temperatūru un to, ka būtiski pieaugs apkures izdevumi mājsaimniecībām, ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) rosina nekavējoties sasaukt Valsts enerģētiskās krīzes centra ārkārtas sēdi, lai rastu efektīvus risinājumus iedzīvotāju atbalstam.

Ministrs ir devis uzdevumu EM sazināties ar Valsts enerģētiskās krīzes centru, lai jau iespējami drīz tiktu sasaukta ārkārtas sēde.

Valainis uzsver, ka, pēc AS “Rīgas siltums” sniegtās informācijas, šogad janvāris Latvijā bijis aukstākais pēdējo 15 gadu laikā un otrs aukstākais pēdējo 30 gadu laikā kopš uzņēmuma pastāvēšanas. Tas tieši ietekmējis siltumenerģijas patēriņu un rezultēsies būtiski lielākos apkures rēķinos mājsaimniecībām.

Valaiņa ieskatā šādos apstākļos ir nepieciešama valsts līmeņa koordinēta rīcība, ko nodrošinātu Valsts enerģētiskās krīzes centra ārkārtas sēdes sasaukšana.

