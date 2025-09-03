Austrālijas nikotīna karš: nepieciešama gudrāka stratēģija 0
Valdības līdzšinējā politika ir veicinājusi smēķēšanu, mudinājusi sabiedrību lietot nelegālus produktus un radījusi apstākļus, kas labvēlīgi organizētajai noziedzībai.
Satraucoši jaunākie Roja Morgana (Roy Morgan) aptaujas dati atklāj, ka kopš valdības 2024. gadā ieviestajiem stingrajiem nikotīna produktu ierobežojumiem smēķēšanas un e-cigarešu lietošanas līmenis Austrālijā ir pieaudzis. Pirms tam smēķēšanas izplatība pakāpeniski samazinājās, tādēļ šis pagrieziens ir kā modinātājs Kanberai. Tas izgaismo Austrālijas pieejas fundamentālo neveiksmi tabakas un nikotīna regulēšanā, kas cilvēkiem liek atgriezties pie cigaretēm un atbalsta melno tirgu.
Austrālijā šobrīd ir spēkā viena no pasaulē stingrākajām nikotīna kontroles sistēmām. Tabakas izstrādājumiem tiek piemēroti ārkārtīgi augsti nodokļi, bet e-cigaretes patērētājiem faktiski ir aizliegtas. Šiem pasākumiem vajadzēja mazināt smēķēšanu un pasargāt jauniešus no e-cigarešu lietošanas, taču Roja Morgana (Roy Morgan) dati liecina par pretēju efektu. Rezultātā tiek atbalstīta smēķēšana, sabiedrība tiek pakļauta nelegālu produktu izmantošanai, bet organizētajai noziedzībai tiek radīta labvēlīga augsne.
Saskaņā ar aptauju un nozares aplēsēm, aptuveni 30–40 % nikotīna saturošu produktu šobrīd nonāk pie patērētājiem no melnā tirgus. Nelegālās cigaretes ir plaši pieejamas visā valstī un bieži vien maksā tikai trešdaļu no legālo produktu cenas. Tās netiek apliktas ar nodokļiem, netiek regulētas, tām nav brīdinājumu par kaitīgumu. Vienlaikus strauji pieaug nelegālo e-cigarešu izmantošana.
Agrāk uzskatīja, ka galveno kaitējumu rada tabakas dūmi. Diemžēl aizlieguma rezultātā ir izveidojies milzīgs nelegālais tirgus, kas apdraud ne tikai smēķētājus, bet arī citas kopienas.
Valdības paļaušanās uz represīvām metodēm šo procesu nav apturējusi. Kā redzams arī “karā pret narkotikām”, policijas finansējuma palielināšana, bargāki sodi un robežu pastiprināta kontrole reti spēj ierobežot piedāvājumu. Pretēji — tas tikai padziļina melnā tirgus problēmas, palielina noziedznieku peļņu un riskus sabiedrībai.
Taču starptautiskā pieredze rāda citu ceļu. Tādas valstis kā Jaunzēlande, Zviedrija un Apvienotā Karaliste ir ieviesušas tabakas kaitējuma mazināšanas politiku, padarot zemāka riska nikotīna alternatīvas (piemēram, e-cigaretes) pieejamākas par cigaretēm. Rezultāti ir vērā ņemami. Kopš Jaunzēlande 2020. gadā regulēja e-cigarešu tirdzniecību, nodrošinot šo bezdūmu alternatīvu pieejamību, smēķēšanas līmenis tur sarucis divreiz straujāk nekā Austrālijā. Sociāli nelabvēlīgās kopienās smēķēšanas samazinājums bijis vēl izteiktāks — Māori smēķētāju īpatsvars kopš 2016. gada sarucis uz pusi, bet viszemākajā sociāli ekonomiskajā grupā — no 26,2 % līdz 10,7 %. Austrālijā visnelabvēlīgākajās grupās smēķēšanas rādītāji joprojām saglabājas augsti.
Tas noticis, pateicoties kaitējuma mazināšanas pieejai. Jaunzēlande atzina, ka smēķēšanas radīto nāves gadījumu skaita samazināšanai galvenais ir dot smēķētājiem drošākas alternatīvas un padarīt tās pieejamākas nekā cigaretes. Regulējot e-cigaretes un atļaujot tās tirgot tikai licencētos, vecuma ierobežojumiem pakļautos veikalos, Jaunzēlande novērsa būtiska melnā tirgus rašanos un vienlaikus paātrināja smēķēšanas skaitļu kritumu.
Austrālija vairs nevar atļauties ignorēt šīs mācības. Kaitējuma mazināšanas iniciatīvas atbalstītāji ir izstrādājuši priekšlikumus politikas pamatnostādņu reformām: definēt regulētu legālu zemāka riska nikotīna produktu tirgu, samazināt tabakas akcīzi, lai mazinātu nelegālo tirdzniecību, un iesaistīt smēķētājus un e-cigarešu lietotājus politikas veidošanā. Tāpat tiek ierosināts novirzīt resursus no represīvām darbībām uz sabiedrības izglītošanu, nodrošinot cilvēkiem uzticamu informāciju par dažādu nikotīna produktu relatīvajiem riskiem.
Reformu pretinieki mēdz apgalvot, ka kaitējuma mazināšana neatbilst sabiedrības interesēm, tomēr esošā kārtība patiesībā kalpo vienīgi noziedzniekiem, kas kontrolē melno tirgu, un tabakas industrijai, kuras produkti joprojām ir vieglāk pieejami nekā drošākas alternatīvas. Savukārt regulēts e-cigarešu tirgus palīdzētu straujāk samazināt smēķēšanu un izskaustu melno tirgu. Austrālijai būtu jāveicina tabakas industrijas pārorientācija no cigaretēm uz drošākām, bezdūmu alternatīvām.
Jaunākie Roja Morgana (Roy Morgan) dati apliecina daudzu veselības ekspertu bažas — Austrālijas nikotīna politika ir ne tikai neefektīva, bet arī kaitīga. Bez steidzamām reformām smēķēšanas līmenis, visticamāk, turpinās pieaugt, melnais tirgus paplašināsies, un arvien vairāk kopienu tiks pakļautas noziedzības riskiem un nedrošiem produktiem.
Austrālijai jāpārtrauc neveiksmīgais “nikotīna karš” un jāīsteno stratēģija, kas patiesi darbojas. Kaitējuma mazināšana nav radikāla ideja — tā ir pragmatiska, uz pierādījumiem balstīta pieeja, kas citviet pasaulē jau ir izglābusi dzīvības. Ja politikas veidotāji patiesi vēlas samazināt kaitējumu, aizsargāt jauniešus un kontrolēt tirgu, viņiem ir jārīkojas nekavējoties.
Vairāk informācijas: https://www.crikey.com.au/2025/07/30/nicotine-tobacco-cigarettes-harm-reduction-vaping/?utm_campaign=NSP+News+Digest+-+30+July+2025&utm_medium=email&utm_source=newsletter