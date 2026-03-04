Kad “viss ir normāli” vairs nav normāli – 7 pazīmes, ka tavai galvai un prātam steidzami nepieciešama “brīvdiena” 0
Ir viegli saprast, kad jāpaliek mājās gripas vai drudža dēļ. Taču daudz grūtāk ir atpazīt brīdi, kad pārtraukums nepieciešams nevis ķermenim, bet prātam. Paaugstināta aizkaitināmība, smadzeņu migla, miega traucējumi vai intereses zudums par ierastajām aktivitātēm bieži nav “vienkārši slikta diena”. Tās var būt pazīmes, ka uzkrājies emocionāls stress un izdegšana.
Garīgās veselības diena nav vājuma pazīme – tā ir apzināta iespēja atslēgties, uzlādēties un atjaunot koncentrēšanās spējas, pirms stress pārņem jūs pilnībā. Ja jūtaties slikti, bet neesat pārliecināts, vai pienācis laiks pauzei, šīs pazīmes var palīdzēt saprast, vai jūsu garīgajai un emocionālajai labsajūtai nepieciešama uzmanība.