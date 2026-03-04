Foto. pexels-cottonbro

Kad “viss ir normāli” vairs nav normāli – 7 pazīmes, ka tavai galvai un prātam steidzami nepieciešama “brīvdiena” 0

LA.LV
19:54, 4. marts 2026
Veselam Psiholoģija

Ir viegli saprast, kad jāpaliek mājās gripas vai drudža dēļ. Taču daudz grūtāk ir atpazīt brīdi, kad pārtraukums nepieciešams nevis ķermenim, bet prātam. Paaugstināta aizkaitināmība, smadzeņu migla, miega traucējumi vai intereses zudums par ierastajām aktivitātēm bieži nav “vienkārši slikta diena”. Tās var būt pazīmes, ka uzkrājies emocionāls stress un izdegšana.

“To nevar notēlot!” Pēc Putina atgriešanās “uz skatuves” eksperts pamana stipri dīvainu detaļu
Kokteilis
Tik stūrgalvīgi, ka strīdēties ar viņiem ir bezjēdzīgi: astrologi īpaši izceļ 3 zodiaka zīmes
Ķīna caur slepeniem kanāliem sākusi izdarīt spiedienu uz Irānu: zināms, ko tā sola pretī
Lasīt citas ziņas

Garīgās veselības diena nav vājuma pazīme – tā ir apzināta iespēja atslēgties, uzlādēties un atjaunot koncentrēšanās spējas, pirms stress pārņem jūs pilnībā. Ja jūtaties slikti, bet neesat pārliecināts, vai pienācis laiks pauzei, šīs pazīmes var palīdzēt saprast, vai jūsu garīgajai un emocionālajai labsajūtai nepieciešama uzmanība.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Šī ir visnogurdinošākā mūža desmitgade – tā izsūks visus dzīvības spēkus
Veselam
8 dzērieni, kas nomierina nervus labāk par tabletēm – to apstiprina zinātne
Veselam
Tas pelēkais laiks spiež pie zemes un gulēt vien gribas? 5 reāli ieteikumi prieka atrašanai, kas būs pa spēkam katram
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.