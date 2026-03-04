VIDEO. Nav kara noziegums, ja tas ir jautri? Krievu ģenerālis sola sievai krelles no gūstekņu ausīm 0
Krievu ģenerālis Romāns Demurčijevs (49) ir viens no tiem, kam spīdzināšana ietilpst “dienas pienākumos”. Viņš nonācis pat tik tālu, ka sūtījis savai sievai Aleksandrai fotogrāfijas ar nogrieztām, apdegušām cilvēka ausīm, kas pakārtas uz metāla drāts, tā lepojoties, ka gatavojas no tām izveidot “krelles” kā dāvanu.
Sarakste, kas aptver 2022.–2024. gadu, publicēta RFE/RL izmeklēšanas projektos Skhemy un Sistema, sniedz vienus no skaidrākajiem pierādījumiem par Krievijas diktatora Vladimira Putina armijas augstāko virsnieku sankcionētiem kara noziegumiem – spīdzināšanu, izvarošanu un nelikumīgiem ukraiņu karagūstekņu nāvessodiem, par to rakstīts vietnē The Sun.
Vienā no vēstulēm Demurčijevs nosūtīja sievai ausu foto ar parakstu “Noskaņojums pacelts!!!”. Aleksandra jautāja: “Ko tu ar tām darīsi pēc tam?” Viņš atbildēja: “Savākšu pietiekami, lai izveidotu kaklarotu un uzdāvinātu kādam.” Sieva jokojot atbildējusi: “Kā cūku ausis pie alus.” Demurčijevs apstiprinoši: “Jā.”
Šīs ausis, kā noprotams pēc vēstuļu pēc konteksta, iegūtas no ukraiņu karagūstekņiem 2022. gadā, tā vēstīts medijā.
Demurčijevs regulāri dalījies ar šiem foto arī ar kolēģiem, citiem virsniekiem, tostarp lepojoties par “svaigām” trofejām.
Citas vēstules atklāj vēl šausminošākus faktus: Demurčijevs piedāvājis kolēģim no militārās izlūkošanas (ar segvārdu “Grek” vai “Romans”) ukraiņu gūstekni kā “dāvanu”: “Man ir viens gūsteknis… varu tev atdot. Mēs nepaguvām viņu paspīdzināt, bet tev laika pietiks.”
Vēl viņš sūtījis termokameras drona video ierakstus, kur redzami trīs ukraiņu karavīri, kurus krievu karavīri (ieslodzītie-savervētie) uzreiz pēc sagūstīšanas nosita ar lāpstām. Demurčijevs ziņoja par to savam priekšniekam – ģenerālim, kurš atbildēja: “Lai Dievs dod tiem ieslodzītajiem izdzīvot, jāiesniedz viņus uz medaļām.”
Viņš apsprieda arī citus gadījumus, kur gūstekņi tika nodoti FSB vai kontrizlūkošanai spīdzināšanai un noslepkavošanai, dažkārt kā “darba spēku” vai tīri “jautrībai”.
Demurčijevs pašlaik ir Krievijas 20. armijas priekšnieka vietnieks (daļa no “Rietumu” grupējuma). 2023. gadā Putins viņu paaugstināja par majoru ģenerāli.
Šīs darbības saskaņā ar Ženēvas konvencijām ir acīmredzami kara noziegumi – spīdzināšana, kropļošana un nelikumīga karagūstekņu nonāvēšana.
Demurčijevs nav publiski komentējis apsūdzības; arī Krievijas Aizsardzības ministrija nav atbildējusi uz pieprasījumiem.
ASV vadītās miera sarunas tikmēr ir iestrēgušas – Ukraina pretojas Putina prasībām par teritoriju atdošanu.
/ Who are Russian army Major General Roman Geradotovich Demurchiev and his sexologist wife Alexandra, to whom he promised a garland of severed Ukrainian ears? Ukrainian sources paint a detailed picture of the Russian general currently at the centre of war crimes allegations. pic.twitter.com/zPlWJZsaAx
— LLL. (@DSergeyMedvedev) February 23, 2026
“Don't take prisoners. Whatever prisoner I capture, I'll just kill them all, damn it!”, – Russian general Roman Demurchiev admits that he not only gave orders to kill Ukrainian prisoners, but also executed Ukrainians with his own hands.
The team of “Radio Liberty”, with the… pic.twitter.com/InX6h3HKQE
— Shaun Pinner (@olddog100ua) February 20, 2026
Roman Demurchiev is a senior russia general. He is considered one of the most brutal. He has practiced inhuman torture, including cutting off the ears of Ukraine soldiers, and has also encouraged the torture of animals among soldiers for “practice.” He called it: “it’s not a war… pic.twitter.com/rF4gKlP1me
— Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) February 21, 2026