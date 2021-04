Publicitātes foto

Palielinot graudu pieņemšanas jaudas, "Balticovo" plāno arī sākt ražot putnu barību mazumtirdzniecībai







Olu un olu produktu ražotājs “Balticovo”, investējot 5 miljonus eiro, uzsāk jauna graudu elevatora izbūvi graudu pieņemšanas punktā Iecavā.

Veiktspējas palielināšana nodrošinās iespēju vietējiem zemniekiem nodot saražoto produkciju ātrāk, kā arī ļaus “Balticovo” iepirkt vairāk graudus.

Dējējputnu barības ražošanas paplašināšanai uzņēmums izveidojis biznesa struktūrvienību – “Balticovo Feeds”.

Pašreiz “Balticovo” graudaugus iepērk Bēnē, Iecavā un Madonā. Iecavā esošā elevatora pieņemšanas veiktspēja ir 60 tonnas stundā un kopējā ietilpība – 23 000 tonnas, kas ražas laikā nespēj nodrošināt vēlamo rezultātu, un zemniekiem nākas gaidīt rindā.

Saspringtajā ražas laikā jebkāda gaidīšana rada dīkstāvi, turklāt ierobežo maksimāli iespējamo graudu pieņemšanas apjomu.

Plānots, ka jaunais elevators kopā ar esošo pieņems graudaugus līdz 360 tonnām stundā, un kopējā ietilpība plānota 53 000 tonnas.

No vietējiem zemniekiem iepirktos graudus “Balticovo” jau šobrīd izmanto dējējputnu barības ražošanai gan “Balticovo” putniem, gan vietējiem ražotājiem, no kuriem uzņēmums iepērk brīvos apstākļos turētu vistu olas, kā arī bio olas.

Lai paplašinātu sadarbību ar mazajiem olu ražotājiem un graudkopjiem, “Balticovo Feeds” plāno pārdod gan vistu barību, gan graudaugus nelielos apmēros.

Uzņēmuma produktu klāstā būs gan kombinētā barība vistām, sojas spraukumi, rapšu rauši un saulespuķu spraukumi, kas ir speciāli vistām izstrādāti produkti, gan iespēja iegādāties graudaugus mazākos apmēros.

Aicinām zemniekus sadarboties, visa detalizētā informācija uzņemuma mājas lapā.

Par AS “Balticovo”

AS “Balticovo” ir vadošais olu un olu produktu ražotājs Ziemeļeiropā ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi. “Balticovo” ir 100% vietējā kapitāla uzņēmums un viens no eksportspējīgākajiem Latvijas komersantiem, starptautiskos tirgos realizējot aptuveni 70% no saražotās produkcijas.

Uzņēmuma galvenā ražotne atrodas Iecavā, bet filiāles – Madonā, Daugavpilī, Vilcē un Bēnē.

AS “Balticovo” attīsta atbildīgu ražošanu, investējot ārpus sprosta dētu olu ražošanas palielināšanā, kā arī aprites ekonomikā balstītu, ilgtspējīgu risinājumu ieviešanā.