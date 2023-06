Ilustratīvs attēls Foto. LETA © Zane Bitere

Lasītāja jautā: Esmu bankā noguldījusi naudu bēru izdevumiem. Vai to pēc nāves varēs saņemt bērni? Ieteikt







Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Esmu bankā noguldījusi naudu, ko iecerējusi savu bēru izdevumiem. Kā varu nokārtot, lai pēc manas nāves bērni bez sarežģījumiem varētu šo naudu izņemt?” – jautā Lilija Pierīgā.

Swedbank pārstāve Lāsma Dzelme skaidro, ka pēc nāves personas naudas līdzekļiem var piekļūt tikai mantinieki, kuri apstiprinājušies mantojuma tiesībās, kas, protams, aizņems ilgāku laiku un nepalīdzēs segt bēru izdevumus. Vienīgais, kas ir nodalīts no mantojamajiem aktīviem, ir 3. pensiju līmeņa un uzkrājošā apdrošināšana, kur norādīts labuma guvējs, bet tas ir ieguldījums, kura vērtība var svārstīties atkarībā no finanšu tirgus rezultātiem.

“Izņēmuma kārtā banka pēc mirušā klienta radinieka lūguma var izmaksāt līdz 300 eiro bēru pabalstu no mirušā konta. Šī izmaksa ir vienreizēja, un to var pieprasīt mirušā klienta 1. pakāpes radinieks (laulātais, vecāki, bērni) mēneša laikā no klienta nāves fakta. Lai to pieprasītu, bankai jāsaņem informācija par klienta nāvi (var tikt pieprasīts uzrādīt miršanas apliecību, piemēram, ja nav iespējams iegūt informāciju no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes), kā arī radniecības faktu pierādoša informācija. Pirms izmaksas banka izvērtēs vēl vairākus aspektus un izmaksu var arī atteikt,” klāsta Lāsma Dzelme.

Citadeles grupas uzņēmuma AS CBL Atklātais pensiju fonds valdes priekšsēdētāja Anna Fišere-Kaļķe informē, ka līdzīgi arī Citadeles bankas klienta (fiziskas personas) vienam radiniekam, tajā skaitā laulātajam, iesniedzot bankā rakstisku lūgumu naudas līdzekļu izmaksai, klienta miršanas apliecību un radniecību apliecinošu dokumentu, un no klienta miršanas dienas nav pagājušas vairāk par 10 kalendārajām dienām, ir tiesības saņemt naudas līdzekļus bēru izdevumu segšanai no mirušā klienta konta, kuru summa nepārsniedz 430 eiro. Pārējie kontā atlikušie naudas līdzekļi būs pieejami likumā noteiktā mantošanas kārtībā.

Prakse šajos jautājumos visām bankām nav vienāda, un to neregulē arī likums. Iespējams, kāda banka piedāvā īpašu šādiem gadījumiem paredzētu risinājumu, tomēr par to ieteicams interesēties attiecīgajā bankā.