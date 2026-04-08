"Bez Krievijas un Baltkrievijas Baltijai galā netikt," Rosļikova plāni un izteikumi jau atkal "uzvelk" latviešus
Skandalozais politiķis Aleksejs Rosļikovs šobrīd atrodas Baltkrievijā, kur jau tuvākajā laikā plāno plašāku uzstāšanos. Viņš pats to dēvē par nozīmīgu notikumu, kurā iecerējis izklāstīt savu redzējumu par aktuālajiem procesiem Eiropā un attiecībām starp valstīm.
Ceturtdien Minskā, viesnīcā “Belarusj”, Rosļikovs aicinājis pulcēties žurnālistus un blogerus uz preses konferenci. Tur viņš plāno runāt gan par to, kas šobrīd notiek Eiropā, gan par to, kā viņš norāda, “kā varam viens otram palīdzēt, un kur patiesībā ir mūsu īstais kaimiņu spēks”.
Atrodoties Baltkrievijā, Rosļikovs dalījies arī ar saviem novērojumiem par ikdienas dzīvi šajā valstī. Viņš īpaši izcēlis degvielas cenu, uzsverot, ka litrs dīzeļdegvielas tur maksā aptuveni 80 centus. Šo faktu viņš min kā vienu no argumentiem ciešāku attiecību veidošanai ar Baltkrieviju.
“Šodien tā ir reāla izeja. Mums taču tas ir izdevīgi,” sociālajos tīklos norāda Rosļikovs. Viņš arī uzsver, ka šāda sadarbība ļautu iegūt ne tikai lētāku degvielu, bet arī iespēju pirkt elektrību par kapeikām.
Rosļikovs uzsver, ka viņa mērķis ir veicināt savstarpēju sapratni un sadarbību starp kaimiņvalstīm.
“Man ir svarīgi, lai šodien baltkrievi ieraudzītu, ka Latvijā ir adekvāti un reāli domājoši politiķi, kas vēlas draudzēties un kopā strādāt, nevis karot un kliegt vienam uz otru. Es esmu par draudzību un kaimiņu attiecībām,” video norāda Rosļikovs.
Tikmēr sociālajos tīklos viņa sekotāji reaģē visai dažādi. Daļa izsaka atbalstu, bet citi pauž bažas par politiķa drošību un iespējām atgriezties Latvijā.