VIDEO. “Dziedāšanā tev veicas labāk nekā politikā…” Rosļikovs publiski atrāda savu slēpto talantu 0
Partijas “Stabilitātei!” līderis Aleksejs Rosļikovs atkal nonācis sabiedrības uzmanības centrā – šoreiz gan ne ar politiskiem paziņojumiem vai skandāliem, bet gan ar savu muzikālo talantu. Sociālajā platformā “TikTok” viņš publicējis fragmentu no dziesmas, liekot noprast, ka, iespējams, apņēmies iekarot mūzikas pasauli.
“TikTok” publicētajā video dzirdams, kā viņš dzied krievu dziedātāja Artūra Dara dziesmu “Храм” (“Templis”), un komentāri zem tā birst kā no pārpilnības raga.
@roslikovs До Артура мне далеко, но песня зацепила.. #ROSLIKOVS @Артур Дар ♬ оригинальный звук – Aleksejs Roslikovs 🇱🇻
“Dziedāšanā tev veicas labāk nekā politikā,” raksta Tatjana, kuras teikto papildina Eleo, uzsverot, ka dziedāšanā varētu būt vairāk panākumu.
“Malacis!!! Drosmīgs un talantīgs cilvēks… diemžēl Latvijā tādu ir maz,” spriež Larisa.
Arī “TikTok” lietotājs Gena augstu vērtē Rosļikova priekšnesumu: “Aleksej, spiežu tev roku. Labs izpildījums”
Tikmēr vēl kāds piebilst: “Nu davai nē.”
Lietotājs sadom666 raksta: “Lai ko arī kāds teiktu – cilvēks sporto, dzied (nemaz nav slikti), un viņam galvā viss ir savās vietās. Ne tā kā dažiem. Bet tādi mums nav vajadzīgi. Jo viņi ir labāki par mums!!!!”
“Ej pa dziedātāju, pamet liekēdību- politiku,” cits iesaka. “Nolēma mainīt darbības jomu. Sen jau bija laiks,” vēl kāda komentētāja spriež.
Tikmēr Kristīne prāto: “Daži dzied un veido video, bet citi palīdz cilvēkiem, kuru mājas eksplodēja un kuri ir palikuši bez pajumtes un trūkumā. Ir skaidrs, kurš ir kurš…”
Kā iepriekš vēstīts, Aleksejs Rosļikovs ir nonācis tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā. Pērnā gada nogalē prokuratūra nodeva Rīgas pilsētas tiesai krimināllietu pret Rīgas domes deputātu, partijas “Stabilitātei!” līderi un bijušo Saeimas deputātu Rosļikovu par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu.
Bijušajam Saeimas deputātam sākotnēji tika inkriminēta arī palīdzība ārvalstij pret Latviju vērstā darbībā. Šajā daļā kriminālprocess Valsts drošības dienestā (VDD) izbeigts, jo izmeklēšanas laikā tam netika iegūti pietiekami pierādījumi.