Bezmaksas Ziemassvētku eglīšu nodošana Jelgavas novadā – uzzini, kur to izdarīt 0
Jelgavas novadā iespējams bez maksas atbrīvoties no Ziemassvētku eglītes, līdz 2026. gada 20. janvārim nododot to otrreizējai pārstrādei, aģentūru LETA informēja novada pašvaldībā.
SIA “Jelgavas novada KU”, kas nodrošina sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Jelgavas novada Elejas, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Kalnciema, Lielplatones, Līvbērzes, Platones, Sesavas, Svētes, Valgundes, Vilces, Vircavas un Zaļenieku pagastu administratīvajās teritorijās, aicina eglītes novietot pašvaldības izveidotajos dārzu un parka atkritumu savākšanas laukumos.
Tas iespējams Iecēnu laukumā, “Vētrās”, “Jaunzemju laukā”, “Lodītēs”, “Pūcītēs”, “Zaļajo dārzos”, Dīķa ielā 3 Vircavas pagastā, “Jaunmazlaukos”, Skolas ielā Nākotnē. Tāpat eglītes var atstāt pie Sniķeru kapiem, “Atmodiņās”, Jelgavas ielā 10a Kalnciema pagastā, “Senlejās”. Vilcē eglītes var nodot Tautas nama ielā 6.
SIA “CleanR”, kas Jelgavas novadā nodrošina atkritumu apsaimniekošanu Ozolnieku pagasta, Cenu pagasta un Salgales pagasta teritorijās, aicina privātmāju iedzīvotājus pieteikt eglīšu izvešanu.
Saņemot informāciju no iedzīvotājiem, “CleanR” izveidos speciālu eglīšu maršrutu, iepriekš informējot, kurā dienā eglītes tiks izvestas. Vismaz dienu pirms izvešanas eglīte jāatstāj vietā, kur parasti tiek izstumti konteineri.
Savukārt daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem eglīšu izvešana jāpiesaka sava nama pārvaldniekam, kurš informēs iedzīvotājus par datumu, kad eglītes tiks izvestas.
Eglīšu bezmaksas izvešana tiks nodrošināta līdz 2026. gada 20. janvārim, pēc tam tas būs maksas pakalpojums.