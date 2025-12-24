VIDEO. Vai zini, kurā valstī atrodas pasaulē augstākā dzīvā Ziemassvētku eglīte? 0
Par pasaulē augstāko dzīvo Ziemassvētku eglīti oficiāli atzīts kāds īpašs koks Anglijas ziemeļos.
Milzīgais sekvojas koks, kas aug Kragsaidas īpašumā Nortambrijā, sasniedz iespaidīgu 44,7 metru augstumu.
Koks iestādīts jau 19. gadsimta 60. gados, un šogad tas ieguvis jaunu slavu – tas ieguvis pilnvērtīgu pasaules rekordu.
Lai sekvoju varētu atzīt par Ziemassvētku eglīti, Ginesa rekordu komandai bija nepieciešamas vismaz divu veidu dekorācijas. Tāpēc īpašuma apsaimniekotāji koku rotāja ar vairāk nekā 1300 svētku lampiņām un divām milzu violetām lentēm, norādīja Nacionālais mantojuma fonds.
Kopumā eglītes izrotāšana prasījusi trīs cilvēku darbu, kas ar pacēlāja palīdzību divu dienu laikā izvietojuši lampiņas gar koka stumbru un zariem.
“Katra spuldzīte tiek rūpīgi pārbaudīta un nostiprināta vertikāli, lai nekaitētu kokam,” paskaidroja projekta pārstāvji.
BBC ziņo, ka šis ir pavisam jauns pasaules rekords, nevis pārspēts kāds iepriekšējais rezultāts.
Ginesa rekordu pārstāvis Karls Sevils atzina, ka piešķirt šo titulu bijis īpašs brīdis:
“Tas bija pagodinājums – beidzot šis koks saņēma atzinību, ko patiesi ir pelnījis!”
Kragsaidas pārstāvis Stīvs Hovards skaidro, ka jau pērn īpašums prezentēja augstāko dzīvo Ziemassvētku eglīti Apvienotajā Karalistē, taču komanda zinājusi – var paveikt vēl vairāk.
“Mēs sev jautājām, vai spēsim spert lielāku soli un iegūt Ginesa pasaules rekordu… un mēs to izdarījām,” sacīja Hovards, piebilstot, ka bijis grūti visu turēt noslēpumā, gaidot īsto brīdi paziņojumam.
Pašlaik egles rekords pārspēj pat citus iespaidīgus piemērus pasaulē.
Vēsturiski augstākais Ziemassvētku koks bijis izvietots Sietlā, ASV tirdzniecības centrā Northgate 1950. gadā – tas sasniedzis 64,6 metrus, taču, atšķirībā no Anglijas koka, tas nebija iestādīts zemē, bet uzstādīts kā dekoratīvs elements.
Kragsaidas apsaimniekotāji cer, ka jaunais rekords kļūs par gardu kumosu Ziemassvētku tūristiem un piedāvās reti redzamu pieredzi — īstu, augošu, milzu eglīti vēsturiskā ainavā.