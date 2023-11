Ilustratīvs foto. NMPD automašīna. Foto: Sintija Zandersone/LETA

"Bieži bez vajadzības slēdzam bākugunis…" Šoferi sūdzas par jauno NMPD automašīnu tehnisko aprīkojumu







Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) brigādes pavasarī saņēma 110 operatīvos medicīniskos transportlīdzekļus, bet līdz gada beigām plānots piegādāt vēl 47 auto. Projekta kopējās izmaksas ir 16,4 miljoni eiro, tomēr ne visi šoferi esot apmierināti ar jauno pirkumu un norādot uz nepilnībām. Viens no šādiem autovadītājiem vērsies pie Latvijas Televīzijas, nevēlēdamies publiskot savu vārdu, tā vēstīja LTV Ziņu dienests un sabiedrisko mediju portāls “lsm.lv“.

Grūti pamanīt dzīvniekus ceļa nomalēs, bieži nākas slēgt bākugunis, lai būtu labāka redzamība – tā daži NMPD šoferi izsakās par gaismām automašīnām, tajā skaitā tām, kas iegādātas šogad. Dienesta transporta nodrošinājuma departaments gan uzsver, ka gaismas atbilst visiem standartiem, tomēr daļām mašīnu tiek likti papildu lukturi par dienesta līdzekļiem.

“Strādāju jau 12 gadus. Runājot par tālajām un tuvajām ugunīm, tad vecā iepirkuma “Mercedes” tās bija daudz labākas, bet jaunajiem “Volkswagen” tās ir galīgi “garām”. Naktī braucot, ir ļoti grūti redzēt ceļa nomales vai ceļam tuvojošos meža dzīvniekus, jo lampas ir ļoti tumšas. Tāpēc bieži bez vajadzības slēdzam bākugunis,” tā situāciju apraksta vēstulē Latvijas Televīzijai NMPD šoferis.

“Runāju ar kolēģiem arī Vidzemē – viņiem ir tāda pati problēma un viņi arī slēdz tumsā bākugunis. Ļoti jau gribētos, ka mūs sadzird augstākā vadība un sāktu risināt jautājumus par papildu lukturu uzstādīšanu, jo tā tomēr ir drošība naktī, braucot ar lielāku ātrumu,” vēstulē piebilda šoferis.

Nedroša braukšana ierobežo arī ātrumu – ja slimnieks steidzami jāved uz medicīnas iestādi, svarīga katra minūte, bet arī riskēt ar brigādes drošību nevar.

NMPD transporta nodrošinājuma departamenta vadītājs Egils Lapiņš raidījumam atzīst, ka dažām mašīnām tiek uzstādīti papildu lukturi: “Daļai mašīnu pakāpeniski cenšamies uzlikt papildgaismas, bet tas ir vienīgi situācijās, kad nav neviena pretim braucošā, respektīvi, kas darbojas kopā ar tālajām gaismām.”

Vidzemes reģionā ir ap 80 NMPD mašīnu, no kurām 21 ir jauna. Tam, ka NMPD auto būtu vajadzība ko mainīt, īsti nepiekrīt NMPD Vidzemes reģiona transporta nodrošinājuma vadītājs Sergejs Dubkovs: “Tās problēmas un sūdzības parādās tikai tagad. Tas raksturo tikai to, ka viss ir ļoti subjektīvi – ja cilvēks ar privātu mašīnu brauc un uzliek “ledus” [LED gaismas], varbūt viņš grib arī visu to pašu darba mašīnai. Viņš to nevar darīt, jo žilbinās citus satiksmes dalībniekus.”

NMPD pārstāvji apgalvo, ka iepirkumā viss ir kārtībā un nekādas pretenzijas pret mašīnu ražotājiem netiks celtas.

