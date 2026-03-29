Gatis Truksnis
Foto: Evija Trifanova/LETA

Bijušais Jūrmalas mērs Truksnis tiesā par pielaidi valsts noslēpumam zaudējis visās instancēs 0

LETA
20:52, 29. marts 2026
Ziņas Krimināls

Bijušais Jūrmalas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis (LZP), kurš no amata atkāpās, jo Valsts drošības dienests (VDD) viņam atteica pielaidi valsts noslēpumam, tiesā zaudējis visās instancēs par šo VDD lēmumu, ziņo Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums “de facto”.

Truksnis “de facto” jautājumus par tiesāšanos ar VDD šonedēļ esot ignorējis.

Jau ziņots, ka Jūrmalas domes opozīcija norādījusi uz iespējamu jauna amata izveidi Truksnim pašreizējā mēra birojā.

Mēra birojā paredzētais vecākais juriskonsults pašvaldības darbinieku sarakstā nomainīts uz biroja vadītāja vietnieku. Šim amatam paredzēts arī lielāks atalgojums, kas atkarībā no kvalifikācijas ir no 2009 līdz 5000 eiro.

Saskaņā ar lemto mēra birojā darbojas pieci cilvēki – vadītājs, viņa vietnieks un trīs padomnieki.

Jau ziņots, ka 2025. gada rudenī Jūrmalas dome nolēma pašvaldībā izveidot jaunu – Stratēģiskās plānošanas jautājumu – komiteju, opozīcijai paužot bažas, ka tā veidota speciāli, lai komitejas vadībā ieceltu mēra amatu zaudējušo Truksni un nodrošinātu viņam atalgojumu. Vēlāk atbilstoši Jūrmalas domes opozīcijas prognozēm par domes jaunās komitejas vadītāju tika ievēlēts Truksnis.

