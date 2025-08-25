Ilustratīvs foto.
Bijušais partneris, priekšnieks vai svešinieks? Atklāj, vai kāds tevi izspiego – lūk, kā to pārbaudīt 0

Izsekot citas personas ierīci ir samērā viegli. Par laimi, arī atbrīvoties no nevēlamas spiegošanas nav pārlieku sarežģīti, raksta izdevums “The Sun”.

iPhone viedtālruņos ir iebūvēta funkcija, kas spēj gan atklāt, gan bloķēt tos, kuri seko līdzi jūsu atrašanās vietai.

Tiesa, šī iespēja ir “paslēpta” iestatījumu lietotnē, tādēļ daudzi to var pat nepamanīt.
Šo funkciju sauc “Drošības pārbaude” (Safety Check), un tā ir pieejama ikvienā iPhone tālrunī, kas darbojas ar iOS 16 vai jaunāku operētājsistēmas versiju.

Lai pārliecinātos, vai jūsu ierīcē tā ir pieejama, atveriet Iestatījumi > Vispārīgi > Programmatūras atjaunināšana.

Pastāv divi galvenie veidi, kā kāds var piekļūt jūsu iPhone atrašanās vietas datiem.

Pirmais ir atrašanās vietas datu kopīgošana, izmantojot lietotni “Find My”. Šādā gadījumā jūsu precīza atrašanās vieta citai personai ir redzama reāllaikā kā punkts kartē.

Iespējams, jūs pats kādreiz esat kādam šādu piekļuvi aktivizējis un vēlāk aizmirsis to atslēgt.

Pastāv arī sliktāks scenārijs: kāds ir fiziski piekļuvis jūsu iPhone tālrunim un bez jūsu ziņas mainījis tā iestatījumus.”

Vēl viens izplatīts veids, kā tiek kopīgota jūsu atrašanās vieta, ir ar viedtālruņa lietotņu palīdzību.

Piemēram, navigācijas lietotne “Google Maps”, taksometru izsaukšanas serviss “Uber” vai “WhatsApp” izmanto šos datus, lai sniegtu attiecīgo pakalpojumu – palīdzētu orientēties, izsauktu tuvāko automašīnu vai paziņotu draugiem jūsu atrašanās vietu.

Daudzas lietotnes ir patiešām noderīgas un izmanto jūsu atrašanās vietas datus leģitīmiem mērķiem. Tomēr var gadīties arī tādas, kuras krāpnieki izmanto, lai jūs izsekotu.

Tādēļ ir būtiski kritiski izvērtēt katras lietotnes nepieciešamību piekļūt jūsu datiem.

Piemēram, ja atrašanās vietas atļauju pieprasa kalkulatora lietotne, tam vajadzētu darīt jūs uzmanīgu.

Kad esat pārliecinājies, ka jūsu viedtālrunī ir pieejama funkcija “Drošības pārbaude”, jūs varat pārskatīt visus datus par savu atrašanās vietu un atslēgt piekļuvi, ja vēlaties.

Atveriet Iestatījumi > Privātums un drošība > Drošības pārbaude.

Šajā sadaļā ir apkopota informācija par personām un lietotnēm, kurām ir piekļuve jūsu atrašanās vietas datiem un citai sensitīvai informācijai, piemēram, fotoattēliem.

Funkcija ļauj ātri un vienkārši atsaukt piekļuvi gan atsevišķām personām, gan lietotnēm.

Īpaši kritiskiem gadījumiem paredzēts rīks “Ārkārtas atiestatīšana” (Emergency Reset), kas nekavējoties pārtrauc jebkādu datu kopīgošanu no jūsu ierīces ar visām personām un lietotnēm.

