“Katra diena ir kā “Murkšķa diena”,” leģiona “Brīvā Krievija” pārstāvis atklāj, kas patiesībā notiek Kremlī un kad gaidāms reāls pamiers 0

LA.LV
19:36, 10. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš atklāj, ka leģiona “Brīvā Krievija” pārstāvis Androņņikovs jeb Cēzars uzskata, ka pamiers tiks noslēgts līdz gada beigām.

11 acīmredzamas iezīmes, kas parasti raksturīgas tikai cilvēkiem ar ļoti zemu IQ
Kokteilis
Iespējams, tu esi viens no viņiem: šajos trijos datumos dzimst visdāsnākie un nesavtīgākie cilvēki
“Izskatās kā ar asinīm rakstīts!” Sieviete uz 50 eiro banknotes atrod interesantu vēstījumu
Lasīt citas ziņas

Androņņikovs uzskata, ka abas armija ir noplacinātas, un tāpēc drīzumā varētu rasties apstākļi reālam pamieram. Viņš arī uzsver, ka karš var beigties tikai ar pašreizējās Krievijas valdības gāšanu Maskavā.

“Esmu pārliecināts, ka līdz gada beigām mums būs pamiers, jo ienaidnieks nav no dzelzs. Mēs cīnāmies, neviens to neapstrīd, bet arī ienaidnieks ir sliktā stāvoklī. Redziet, viņiem katra diena ir kā “Murkšķa diena”. Šī “Murkšķa diena” Kremlī notiek nedaudz savādāk. “Murkšķa diena” katru rītu pie Putina Gerasimova veidolā ierodas un saka, ka gandrīz ir pienācis laiks, tikai nedaudz ilgāk, un ukraiņi sabruks, ka ir nepieciešams pēdējais trieciens, un tas tā ir bijis jau vairāk nekā 1400 dienas,” sacījis leģiona “Brīvā Krievija” pārstāvis.

Plašāk pievienotajā video!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Kremlis “uzlika čupu” uz Trampa prasību,” Slaidiņš smej
Kārtējais Putina triks? Atklāts Krievijas enerģētikas pamiera patiesais mērķis
Krievijas iebrukuma simulācija atklāj satriecoši sliktu rezultātu – Putinam pietiktu ar 15 000 karavīru, lai ieņemtu Baltiju
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.