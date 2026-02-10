“Katra diena ir kā “Murkšķa diena”,” leģiona “Brīvā Krievija” pārstāvis atklāj, kas patiesībā notiek Kremlī un kad gaidāms reāls pamiers 0
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš atklāj, ka leģiona “Brīvā Krievija” pārstāvis Androņņikovs jeb Cēzars uzskata, ka pamiers tiks noslēgts līdz gada beigām.
Androņņikovs uzskata, ka abas armija ir noplacinātas, un tāpēc drīzumā varētu rasties apstākļi reālam pamieram. Viņš arī uzsver, ka karš var beigties tikai ar pašreizējās Krievijas valdības gāšanu Maskavā.
“Esmu pārliecināts, ka līdz gada beigām mums būs pamiers, jo ienaidnieks nav no dzelzs. Mēs cīnāmies, neviens to neapstrīd, bet arī ienaidnieks ir sliktā stāvoklī. Redziet, viņiem katra diena ir kā “Murkšķa diena”. Šī “Murkšķa diena” Kremlī notiek nedaudz savādāk. “Murkšķa diena” katru rītu pie Putina Gerasimova veidolā ierodas un saka, ka gandrīz ir pienācis laiks, tikai nedaudz ilgāk, un ukraiņi sabruks, ka ir nepieciešams pēdējais trieciens, un tas tā ir bijis jau vairāk nekā 1400 dienas,” sacījis leģiona “Brīvā Krievija” pārstāvis.
