Ilustratīvs foto Foto-Shutterstock

“Brālītis izglāba māsas.” Difterijas skartās ģimenes bērni atveseļojas, bet kāda būs dzīve tālāk… Ieteikt







“Difterijas traģēdija norims, piemirsīsies, par obligātu vakcināciju lemt neviens nav sanācis ārkārtas sēdē utml. Bet es domāju par tiem trim bērniem, kuriem visa dzīve priekšā. Kā dzīvot ar vecākiem, kuri stāstīs, ka brāļa nāvē pie vainas ārsti? Kā kādreiz iet pie ārsta vēl?” tā sociālo mediju platformā “X” raksta žurnāliste Ieva Alberte.

Reklāma Reklāma

Notikusī traģēdīja ar puisīti, kurš zaudēja cīņā ar difteriju, likusi daudziem sabiedrības locekļiem izteikties skaļi, jo, kā gan var klusēt…

Arī žurnāliste Olga Dragiļeva paudusi nesapratni, kā vecāki var tā pievilt savus bērnus.

Difterijas traģēdija norims, piemirsīsies, par obligāti vakcināciju lemt neviens nav sanācis ārkārtas sēdē utml. Bet es domāju par tiem trim bērniem, kuriem visa dzīve priekšā. Kā dzīvot ar vecākiem, kuri stāstīs, ka brāļa nāvē pie vainas ārsti? Kā kādreiz iet pie ārsta vēl? — Ieva Alberte (@AlberteIeva) September 17, 2024

Smagi domāt par mazo cilvēciņu, kuru pievīluši tie, kam vajadzēja aizsargāt. — Olga Dragiļeva (@olgadragileva) September 16, 2024

Tikmēr Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS) mirušā četrus gadus vecā puisēna abas māsas atveseļojas no šīs smagās slimības. Tā skāra visus trīs ģimenes bērnus, neviens no viņiem nebija vakcinēts. BKUS Ģimenes vakcinācijas centra vadītāja Dace Zavadska Latvijas Radio raidījumā “Pusdiena” atzina, ka “diemžēl (šiem) bērniņiem ir arī komplikācijas”, un cik ilgi tās saglabāsies, to ārsti vēl nevar prognozēt. Taču šo bērnu dzīvībām briesmas nedraud, raksta “lsm.lv“.

“Briesmas nedraud, un tas ir tikai pateicoties tam, ka brālītis izglāba māsas, pirmais saslimstot un māsas atvedot (uz slimnīcu) ar pavisam, pavisam pirmajiem simptomiem. Tātad, iedodot antitoksisko serumu, sākot intensīvu ārstēšanu, mēs neļāvām difterijas baktērijai, visiem toksīniem, izdarīt nāvējošo darbu, to toksisko ietekmi, kas notika pirmajam bērniņam,” skaidroja Zavadska. Viņš, pēc ārstes teiktā, slimnīcā nonācis smagā stāvoklī.

Veselības ministrs Hosams Abu Meri (” Jaunā Vienotība”) savukārt šonedēļ ir sasaucis Imunizācijas valsts padomi, lai ar ekspertiem pārrunātu aktuālo satraucošo situāciju un priekšlikumus vakcinācijas un imunizācijas politikas īstenošanas uzlabošanai.

Reklāma Reklāma

Ārsti par bērna dzīvību cīnījās divas nedēļas, viņš nomira pirmdien. Pēc Zavadskas stāstītā, ārstēšanā bija iesaistīta plaša ārstu komanda, slimnīcas intensīvās terapijas ārsti strādāja kopā ar kardiologiem, nefrologiem un citiem speciālistiem. “Mēģināja tiešām visu mums šobrīd, 21. gadsimtā, pieejamo medicīnu. Centāmies šo bērniņu izglābt.

Protams, jautājums ir par to, kāda būtu viņa dzīve pēc tam. Jo tās sekas būtu ļoti, ļoti bēdīgas. Bet visas tās nedēļas laikā tas izmisums un dusmas par to, ka tas varēja nenotikt.

Tik maz bija jāizdara. Ko lielākā daļa cilvēku saprot un arī izdara,” Latvijas Radio sacīja Zavadska. Proti, risinājums būtu vienkārši bērnu vakcinēt un tādējādi pasargāt. Taču jautāta, vai bērnu zaudējusī ģimene attiecībā uz vakcināciju ir izdarījusi secinājumus, ārste atbildēja: “Diemžēl ne.”

Zavadska sacīja, ka difterijas galvenās komplikācijas skar sirdi – var rasties miokardīts, sirds ritma traucējumi. “Sirds muskulis tiek ar difterijas toksīniem neiedomājami bojāts, arī nieres, (..) nervu sistēma ļoti izteikti, nevar pats paelpot, pat ja mēs viņu pēc tam no mākslīgās elpināšanas atmodinātu, nekad nevar zināt, vai saglabāsies rīšanas funkcijas. Tāpat arī difterijas plēves, kas izplatās elpceļos, arī tai skaitā zemākajos elpceļos, tos bojā,” stāstīja Zavadska.

Zavadska teica, ka šajā gadījumā vainojama ir vietējā difterijas baktērija, kas nav saistāma ar iegūšanu ārzemēs.

Veselības ministrs Abu Meri savukārt šonedēļ ir sasaucis Imunizācijas valsts padomi, lai ar ekspertiem pārrunātu aktuālo satraucošo situāciju un priekšlikumus vakcinācijas un imunizācijas politikas īstenošanas uzlabošanai.

“Tas ir nepieņemami, ka modernas medicīnas laikmetā mēs zaudējam bērnus no slimībām, pret kurām medicīna jau radusi efektīvu aizsardzību. Profilaksei ir milzīga nozīme kopējā sabiedrības veselībā, mums ir jārod risinājumi, kā sargāt Latvijas nākotni – bērnus! ” aicinot ekspertus uz diskusiju, pauda veselības ministrs.

Neviens no šajā gadsimtā difterijas dēļ mirušajiem bērniem nebija vakcinēts, uzsver Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā (BKUS).

Kaut arī vakcīnas tika izgudrotas pagājušajā gadsimtā, joprojām šajā gadsimtā Latvijā no difterijas mirst bērni.

2003. gadā nomira bērns vecuma grupā no 3–5 gadiem, 2005. gadā nomira divi bērni vecuma grupā no 3–5 gadiem, 2006. gadā nomira viens bērns vecuma grupā no 5–10 gadiem.