Tāda summa par 3 stundām pie Rīgas leļļu teātra? Pilsētnieki salīdzina, kas dārgāk – baudīt mākslu Rīgā vai doties uz Jūrmalu 0
Dzīve visās jomās paliek dārgāka, šoreiz “Threads” izvērsusies diskusija par Jūrmalas iebraukšanas maksu ar autostāvvietu cenām Rīgā. Ieraksts ātri vien pārvērtās par karstu diskusiju, kurā cilvēki dalījās ar savu pieredzi, sašutumu un arī pretējiem viedokļiem.
Sieviete, kura aizsāk diskusiju, raksta:” Man tiešām nāk smiekli par to, kā cilvēki sūdzas, ka iebraukt Jūrmalā maksā 5 eiro. Tajā pašā laikā es šodien ar bērnu aizbraucu uz Rīgas leļļu teātri un samaksāju 12 eiro tikai par stāvvietu trīs stundām. Jūrmalā samaksā 5 eiro un vari būt tur visu dienu, kamēr neizbrauc no zonas. Kaut kā perspektīva uzreiz pamainās, vai ne?”
Lai ilustrētu savu pieredzi, viņa pievienojusi arī maksājuma ekrānuzņēmumu no “EuroPark” lietotnes, kur redzams, ka par nedaudz vairāk nekā trim stundām autostāvvietā Rīgā samaksāti 12,44 eiro.
Komentāros izvērtās plaša diskusija. Daļa lietotāju piekrita autores teiktajam, norādot, ka Jūrmalas maksa patiesībā esot saprātīga. “Ja samaksā par iebraukšanu, tad tajā dienā vari braukt iekšā un ārā kaut simts reizes,” raksta kāds komentētājs. Citi uzsver, ka salīdzinājumā ar Rīgas centru, kur stāvvietas var izmaksāt pat 20 eiro dienā, Jūrmala neesot tik dārga.
Tomēr netrūka arī kritikas. Vairāki komentētāji norādīja, ka Jūrmalā papildus iebraukšanas maksai bieži vien jāmaksā arī par stāvvietām, kas kopējo summu palielina vēl vairāk. “Ļoti muļķīgi salīdzināt – Jūrmalā maksā gan par iebraukšanu, gan par stāvvietu, kamēr Rīgā brīvdienās pašvaldības stāvvietas bieži ir bez maksas,” uzskata kāda sieviete.
Citi diskusijā iesaistītie uzsvēra, ka alternatīva ir sabiedriskais transports. “No Jūrmalas uz Rīgu var braukt ar vilcienu, bērniem tas ir bez maksas, un leļļu teātris ir netālu no stacijas,” raksta kāds lietotājs. Savukārt citi atbild, ka ar maziem bērniem tas ne vienmēr ir ērti vai praktiski.
Daļa komentētāju dalījās arī negatīvā pieredzē ar stāvvietām, īpaši kritizējot automātisko sodu sistēmu un neskaidru komunikāciju. Kāds vīrietis stāsta, ka divreiz samaksājis pat 60 eiro par parādu piedzinējiem, jo nav saņēmis paziņojumu par sodu.
Diskusijā izskanēja arī plašāks jautājums – vai vispār ir pamatoti iekasēt iebraukšanas maksu Jūrmalā. “Lielākajā daļā Latvijas pilsētu stāvvietas ir bez maksas. Kāpēc par iebraukšanu jāmaksā tikai Jūrmalā?” vaicā kāda komentētāja. Savukārt citi norāda, ka Jūrmala piedāvā unikālu vidi – jūru, priedes un tīru gaisu –, par ko cilvēki ir gatavi maksāt.
Atsevišķi lietotāji uzskata, ka problēma slēpjas nevis cenās, bet infrastruktūrā un izvēlē. “Ja Jūrmalā būtu vairāk, ko darīt, cilvēki varbūt neiebilstu pret maksu,” raksta kāds komentētājs, savukārt cits piebilst, ka pilsētas lielākā vērtība ir daba, nevis izklaides vietas.
Tikmēr citi diskusiju uztver mierīgāk: “Nekad tā nav bijusi problēma. Ja gribas – braucu un maksāju, ja ne – nebraucu,” rezumē kāds lietotājs.
Skaidrs, ka viens šķietami vienkāršs salīdzinājums atkal uzjundījis sen zināmo diskusiju par to, kas ir dārgāk – pārvietošanās un stāvēšana Rīgā vai iebraukšana Jūrmalā. Un, kā rāda komentāri, vienotas atbildes uz šo jautājumu joprojām nav.