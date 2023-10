Brīvo radikāļu ķērājas – bietes. Kādēļ tās ir vērts iekļaut uzturā Ieteikt







Bietes nav tavs mīļākais dārzenis? Velti! Pat, ja tās nekad par tādu nekļūs, ir vērts iekļaut bietes ēdienkartē. Turklāt tagad, kad tās ienākušās te pat, Latvijā, un kad ir tik daudz veidu, kā tās garšīgi apēst.

“Šķiet, biešu nīdēju spilgtā iztēlē joprojām kavējas rīvētās bietes ar majonēzi un sabiedriskās ēdināšanas vinegrets. Tomēr šīs “sāpīgās” atmiņas nudien nav iemels atteikties no tik laba dārzeņa arī šodien. Cik gan atsvaidzinoši gardas ir jaunās biešu lapiņas salātos un cik sātīgas ir ceptas bietītes! Ja ar šādu apetīti rosinošu iekārdināšanu ir par maz, varbūt palīdzēs mani kā farmaceite pārliecinošie fakti par to, kādu labumu biešu iekļaušana ēdienkartē var dot veselībai, jo bietes satur gan organismam nepieciešamas minerālvielas, gan vitamīnus, ko gan papildus uzturam vajadzības gadījumā var iegādāties aptiekā kā uztura bagātinātājus, taču vienmēr ir vēlams uzņemt ar uzturu,” teic “Mēness aptiekas” farmaceite Juta Namsone.

Ko satur bietes?

Kāliju

Magniju

Dzelzi

Fosforu

Cinku

Šķiedrvielas

C vitamīnu

K vitamīnu

B grupas vitamīnus

Folskābi

Antioksidantus

“Ticēt senajam pieņēmumam par to, ka bietes jāēd, lai paaugstinātu dzelzs līmeni asinīs, gan īsti nav pamata. Šim nolūkam bietes nebūs pirmā izvēle, jo ievērojami vairāk dzelzs satur, piemēram, spināti. Simt gramos biešu ir 0,9 mg dzelzs, savukārt tādā pašā daudzumā spinātu – 2,7 mg,” teic farmaceite.

Dzirdēts, ka bietes mēdz lietot uzturā, lai uzlabtu sportisko sniegumu, arī aknu slimību profilaksei, ka to regulāra lietošana var mazināt muskuļu sāpes pēc fiziskās slodzes, ka bietes līdz pret augstu asinsspiedienu un citām slimībām, taču nav zinātnisku pierādījumu, lai plaši popularizētu tieši šādus lietošanas mērķus.

“Toties ir zināms, ka 100 gramu biešu satur 6,76 g cukuru, 1,61 olbaltumvielas, 9,56 g ogļhidrātu un to enerģētiskā vērtība ir gandrīz 40 kcal. Tiek uzskatīts, ka bietes ir galvenais betalīna avots – 100g bietes satur 31,54 mg betalīna. Tas ir slāpekli saturošs pigments, kuru izmanto pārtikā kā krāsvielu. ”

Tai pat laikā bietei Beta vulgaris piedēvē pretiekaisuma, antikancerogēnas darbības, kā arī hepatoaizsardzības, hipotensijas un pat brūču dzīšanas īpašības.

Kā tad īsti bietes palīdz veselībai?

“Pierādīts, ka bietēm piemīt augsta antioksidantu aktivitāte, ko bieži vien dēvē par brīvo radikāļu ķērājiem. Konstatēts arī, ka bietes satur ķīmiskas vielas, kas var samazināt tūsku un holesterīna līmeni asinīs. Iekļaujot bietes uzturā, tās var palielināt ķīmiskās vielas – slāpekļa oksīda – līmeni organismā. Slāpekļa oksīds labvēlīgi ietekmē asinsvadus, samazinot asinsspiedienu un atvieglojot fizisko aktivitāšu veikšanu,” norāda farmaceite un precizē, kādos gadījumos bietes visticamāk varētu būt noderīgas.

Sportiskā snieguma uzlabošanai

Biešu sulas dzeršana dažiem cilvēkiem var uzlabot veiktspēju aerobās nodarbībās, taču nav precīzu datu, cik daudz un cik bieži biešu sulu jālieto, lai no tās gūtu šādu labumu. Turklāt, elites sportistiem jebkāds ieguvums varētu būt pārāk mazs, lai būtu nozīmīgs. Tas gan nenozīmē, ka cilvēkam, kurš piekopj regulāras fiziskas aktivitātes, nebūtu vērts pamēģināt. Ja arī neizjutīsit kādu īpašu enerģijas pieplūdumu, organisms jebkurā gadījumā būs uzņēmis funkcionēšanai svarīgas uzturvielas.

Muskuļu sāpes, ko izraisa slodze

Biešu sulas dzeršana dažas reizes dienā nākamajās 48 stundās pēc fiziskām aktivitātēm var samazināt muskuļu sāpes.

Ko ir izpētījuši un par ko vēl zinātnieki “strīdas”?

“Bietēm tiek piedēvētas daudz un dažādas pozitīvas ietekmes uz veselību, taču ne visas ir zinātniski pierādītas. Tomēr šis dārzenis raisa pētnieku interesi un jaunumi par biešu lietošanas efektiem, visticamāk, arī ir sagaidāmi. Lūk, kas pašlaik ir izpētīts, kas ir apstiprināts vai atspēkots un ko būtu vērts turpināt pētīt!” saka farmaceite un sniedz nelielu pētījumu apkopojumu.

Bietes pret sirds un asinsvadu slimībām

Agrīnie pētījumi liecina, ka, ja cilvēki ar sirds slimībām lieto biešu ekstraktu divas nedēļas, var samazināt kopējo holesterīna līmeni, zema blīvuma (ZBL) jeb “slikto” holesterīnu un triglicerīdus.

Arteriālā asinsspiediena normalizēšanai

Biešu sulas dzeršana var pazemināt asinsspiedienu, tiesa, ne visiem, kas to dara, būs tieši šāds rezultāts, turklāt tas nesniegs gaidīto efektu cilvēkiem ar pastāvīgi paaugstinātu asinsspiedienu.

Pret augstu triglicerīdu līmeni asinīs

Biešu lietošana kombinācijā ar vilkābeļu ekstraktu, šķiet, nedaudz samazina triglicerīdu līmeni cilvēkiem, kuriem ir sirds slimību risks, Tas gan neattiecas uz biešu lapu lietošanu.

Svara samazināšanai

Lai arī dažkārt izskan, ka bietes var palīdzēt samazināt svaru, kāds pētījums rāda, ka četras nedēļas ilga biešu lapu lietošana nepalīdz papildu zaudēt ķermeņa svaru cilvēkiem, kuri jau ņem vērā veselīga uztura ieteikumus.

Augsta asinsspiediena pazemināšanai grūtniecības laikā

Agrīnie pētījumi liecina, ka biešu sulas lietošana nepazemina arteriālo asinsspiedienu grūtniecēm ar augstu asinsspiedienu.

Augsta asinsspiediena pazemināšanai plaušu artērijās

Agrīnie pētījumi liecina, ka biešu sulas lietošana nepazemina asinsspiedienu plaušās cilvēkiem ar plaušu hipertensiju.

Lai konstatētu, kādus vēl veselības stāvokļus labvēlīgi ietekmē biešu lietošana uzturā un kādos gadījumos ir velti gaidīt efektu, pētījumi ir jāturpina.

Vai biešu ēšanai var būt arī nelabvēlīgi blakusefekti?

Diez vai bietes ir tas produkts, ko kāds būtu spējīgs pārdozēt. Pat ja tā – lielākajai daļai cilvēku neradīsies nekādas blakusparādības, arī apēdot tās lielos daudzumos. Tomēr dažiem būtu jāuzmanās ar pārlieku biežu un apjomīgu šī dārzeņa lietošanu. “Pastāv bažas, ka bietes var izraisīt zemu kalcija līmeni un nieru bojājumus, tomēr šāds kaitējums cilvēka organismam nav pierādīts. Tiesa, ir dati par to, ka biešu iekļaušana uzturā pārāk lielos apjomos varētu pasliktināt veselības stāvokli, ja cilvēks jau sirgst ar kādu nieru slimību. Tāpat biešu lietošanā būtu jābūt piesardzīgiem cukura diabēta pacientiem, jo bietes satur daudz cukura un var pacelt tā līmeni.

Nav pietiekami daudz ticamas informācijas par to, vai bietes ir droši lietot terapeitiskos nolūkos grūtniecības un zīdīšanas laikā, tādēļ ieteicams ievērot piesardzību un mērenību.

Jāņem vērā, ka dažiem biešu ēšana var izraisīt caureju vai biežāku vēderizeju. Uzmanīgiem jābūt arī cilvēkiem ar specifiskām zarnu slimībām vai biešu nepanesību.

Svarīga piebilde – biešu lietošanas rezultātā gan urīnam, gan fēcēm var būt rozā vai sarkanīgā krāsa, taču par to nav jāuztraucas,” skaidro “Mēness aptiekas” farmaceite.

Ēd, kā patīk!

Bietes uzturā būs labas gan svaigas, gan tvaicētas, gan ceptas vai pagatavotas kombinācijā ar citiem dārzeņiem, jo savas vērtīgākās īpašības tās tikpat kā nezaudēs.

