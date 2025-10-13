Butāns: “Cilvēki, kuri reāli cieš no vardarbības, ar rūgtumu skatās šo politisko cīņu” 0
Ne tikai sabiedrībā, bet arī politiskajās aprindās turpinās diskusijas par atteikšanos no Stambulas konvencijas, paredzētas vardarbības novēršanai ģimenē un upuru aizsardzībai. TV24 raidījumā “Preses klubs” par šo tēmu savu viedokli izteica Artūrs Butāns, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Eksporta un konkurētspējas apakškomisijas priekšsēdētājs (NA). Viņš uzsvēra, ka šobrīd politiskās debatēs konvencija bieži tiek izmantojama kā ideoloģisks instruments, kas novērš uzmanību no būtiskā – reālas cīņas pret vardarbību.
“Es teiktu, ka te ir jānošķir divas lietas – kā izskatās un kāda ir politika un juridiskie dokumenti. Man liekas, ka šis precedents un ažiotāža ar Stambulas konvenciju parāda, ka sabiedrībā vai daļā sabiedrības tas, kā izskatās, kļūst svarīgāks par to, kā ir. Tā tas ir arī šī dokumenta gadījumā,” sacīja Butāns. Viņš norādīja, ka NA konsekventi atbalsta konvenciju, kas vērsta uz vardarbības novēršanu, vienlaikus sagatavojot deklarāciju, kas papildina trūkstošos punktus un izņem ideoloģiski strīdīgos momentus.
“Esam pielikuši klāt punktus, kas, mūsuprāt, konvencijā iztrūkst, bet kurus vajadzētu iestrādāt likumdošanā, un izņēmuši ideoloģiski strīdīgos momentus. Kāpēc? Tāpēc, lai nevienu brīdi Latvija nepaliktu bez dokumenta, lai vai cik tas deklaratīvs, lai konvencijas vietā ir cita deklarācija, kas pasaka valsts apņemšanos cīņā pret vardarbību, tikai izņem šo ideoloģisko daļu, jo ir jācīnās pret vardarbību reāli, nevis ideoloģiski jāvicinās ar karogiem,” skaidro Butāns.
Politiķis piebilst, ka cilvēki, kuri reāli cieš no vardarbības, raugās uz šo politisko cīņu ar rūgtumu, jo viņiem svarīga ir praktiska palīdzība, nevis ideoloģiska diskusija. “Manuprāt, tas, kas mums kā likumdevējiem jādara, ir nevis jākaujas ideoloģiski, bet jāstiprina likumi. Saeima to ir darījusi jau vairākos likumos pēdējos gados, un tas ir jāturpina darīt,” viņš uzsver.
Butāns arī piebilda, ka sagatavotā deklarācija būs tests tam, vai politiskās partijas, kas apgalvo, ka cīnās pret vardarbību, spēj atbalstīt dokumentu, kas praktiski stiprina aizsardzību, nevis tikai izmanto tēmu ideoloģiskai spēlei. “Mēs esam sagatavojuši un iesniegsim šo deklarāciju, kas būs labs tests tiem, kas iestājas par vardarbību, vai viņiem ir svarīgi ideoloģiski kliedzieni, vai arī viņi tiešām pēc būtības dokumentu, kurš ir vēl visaptverošāks pret vardarbību, viņi atbalstīs,” sacīja Butāns.