Kas Latviju sagaida tuvāko 5 gadu laikā? Mākslīgā intelekta pareģojumā ir kāda interesanta nianse 0
Ja mākslīgajam intelektam būtu kristāla bumba un tas spētu pareģot nākotni, kas, pēc tā teiktā, sagaidītu mūsu mīļo Latviju tuvāko 5 gadu laikā? Šis “pareģojums” ļauj ielūkoties pavisam tuvā nākotnē, kas saistīta ar drošību, politiku, klimata pārmaiņām un pat pārsteigumiem no kosmosa. Interesanti, ka mākslīgais intelekts savās prognozēs ir pat ļoti optimistisks.
Lūk, ko tas paredz!
Drošība
“Ziemeļu vējš sargās krastu,
Draudi nāks, bet paies garām.”
NATO klātbūtne Baltijas reģionā pēdējos gados ir pieaugusi – regulāras mācības, paplašināti ātrās reaģēšanas spēki un jauna infrastruktūra. Piecu gadu laikā šī sadarbība, visticamāk, tikai nostiprināsies Lai arī Krievijas retorika var turpināt radīt spriedzi, stratēģiskā atturēšana un sabiedroto klātbūtne nozīmē, ka Latvija saglabās mieru un drošību, pat ja informatīvie un kiberuzbrukumi nebeigsies.