“Fenomenāli veiksmīga operācija.” Rajevs atklāj, kas patiesībā notika Maduro operācijā 0

0:16, 11. janvāris 2026
Fenomenāli veiksmīga militārā operācija – tā par Maduro operāciju TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” izteicās Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), IeM parlamentārais sekretārs un NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs.

Rajevs norāda, ka šī operācija sākās jau pagājušā gada vidū, kad sākotnēji tika ievākta izlūkošanas informācija, jo bija nepieciešams saprast, kādi ir Maduro pārvietošanās maršruti.

Viņš norāda, ka jaunās mākslīgā intelekta sistēmas spēj apstrādāt lielu informācijas apjomu un apstiprina faktu, ka paslēpties nav iespējams. Visi domā, ka nebija nekādas pretestības, taču Rajevs atklāj, ka tā tomēr bija, un izveidojās sīva kauja.

Tāpat Rajevs norāda, ka tā bija ne tikai militāra operācija, bet arī ļoti apjomīga izlūkošanas operācija.

Plašāk skaties video!

