20:45, 10. janvāris 2026
No gāzes sprādzienā cietušās mājas Rīgā, Bauskas ielā, 50 iedzīvotāji uzrakstījuši iesniegumu krīzes pabalsta saņemšanai un septiņi pieteikušies pagaidu mājoklim.

Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs (P) aicina nesteigties notikumiem pa priekšu un nespekulēt, kas notiks ar pašu ēku, šobrīd primāri ir palīdzēt cietušajiem cilvēkiem ar izguldīšanu, apģērba iedošanu, visu, kas šiem cilvēkiem nepieciešams.

Viņš informēja, ka daudzi iesniegumi saņemti pēc pirmdien vakarā notikušās dzīvokļu īpašnieku kopsapulces. Rīgas mērs piebilda, ka, visticamāk, ne visi, kas pieteikušies krīzes pabalstam, to saņems. Savukārt, runājot par pagaidu mājokli, Kleinbergs uzsvēra, ka tāds pienākas gan sprādzienā cietušās mājas dzīvokļu īpašniekiem, gan īrniekiem, kuri ir deklarēti Rīgā un spēj pierādīt, ka pirms nelaimes ir dzīvojuši šajā ēkā.

Rīgas mērs pauda cerību, ka neviens no cilvēkiem, kuriem šajā situācijā pienākas pašvaldības palīdzība, nav nejauši palaidis garām iespēju tai pieteikties, jo vietvara ir darījusi visu iespējamo, lai informētu nelaimē nonākušos iedzīvotājus, turklāt apziņošanā aktīvi iesaistījies arī mājas vecākais.

Vaicāts, kāpēc pašvaldība neapdrošina visus savus dzīvokļus, Kleinbergs atbildēja, ka tas varētu būt diezgan dārgi un pastāv risks, ka tādā gadījumā Valsts kontrole pārmestu nelietderīgu līdzekļu tērēšanu un norādītu, ka par apdrošināšanai samaksāto naudu varēja dažos gados uzbūvēt jaunu dzīvojamo māju.

