Naftas ieguves vieta Venecuēlā
Foto. Scanpix/LETA/Patrick FORT / AFP

Tramps pārrēķinājās? Investori nav naski posties apgūt Venecuēlas naftas laukus 0

LETA
22:04, 10. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps ir parakstījis izpildrīkojumu nolūkā pēc Venecuēlas autoritārā līdera Nikolasa Maduro gāšanas aizsargāt ASV turētos līdzekļus, kas iegūti no Venecuēlas naftas pārdošanas, paziņoja Baltais nams.

Tramps, kurš skaidri ir paudis, ka ASV operācijas Maduro gāšanai mērķis bija iegūt piekļuvi Venecuēlas naftas rezervēm, rīkojas “ASV ārpolitikas mērķu sasniegšanai”, Baltais nams norādīja izpildrīkojuma pavadvēstulē.

Piektdien tikšanās laikā Tramps centās pārliecināt lielo naftas kompāniju vadītājus ieguldīt Venecuēlā.
Viņa aicinājumi gan tika uztverti piesardzīgi. Piemēram, “ExxonMobil” vadītājs atzina, ka investīcijas Venecuēlā nav iespējamas, kamēr valstī netiks īstenotas krasas reformas.

ASV naftas kompānijas “ExxonMobil” un “ConocoPhillips” no Venecuēlas aizgāja 2007. gadā, kad atteicās izpildīt toreizējā prezidenta Ugo Čavesa prasības vairākumu uzņēmumos nodot Venecuēlas valstij. Kopš tā laika ASV kompānijas cenšas atgūt miljardiem dolāru, jo uzskata, ka Venecuēla tām ir parādā.

Pašlaik “Chevron” ir vienīgais ASV uzņēmums, kas ir licencēts strādāt Venecuēlā.

Piektdien parakstītajā Trampa izpildrīkojumā ir pasludināta valsts līmeņa ārkārtējā situācija, lai “aizsargātu Venecuēlas naftas ieņēmumus, kas atrodas ASV Valsts kases kontos, no aresta vai tiesvedības”, teikts Baltajā namā publicētajā dokumentā.

Izpildrīkojums nodrošina šiem ieņēmumiem īpašu aizsardzību, lai novērstu to konfiskāciju tiesās vai kreditoru interesēs. Tāda rīcība tiek pamatota, kā nepieciešama ASV valsts drošībai un ārpolitikai. “Prezidents Tramps novērš Venecuēlas naftas ieņēmumu konfiskāciju, kas varētu apdraudēt ASV centienus nodrošināt ekonomisko un politisko stabilitāti Venecuēlā,” uzsvēra Baltais nams.

Venecuēlā, pret kuru Vašingtona kopš 2019. gada piemēro sankcijas, atrodas aptuveni piektdaļa pasaules naftas rezervju,

un kādreiz tā bija viens no galvenajiem jēlnaftas piegādātājiem ASV. Taču saskaņā ar OPEC datiem 2024. gadā tā ražoja tikai aptuveni 1% no kopējā jēlnaftas apjoma pasaulē, jo to kavēja gadiem ilgas nepietiekamas investīcijas, sankcijas un embargo.

Tramps uzskata, ka šīs valsts milzīgās naftas rezerves ir ieguvums viņa cīņā par ASV degvielas cenu turpmāku samazināšanu. Izpildrīkojums pieņemts nedēļu pēc tam, kad ASV bruņotie spēki operācijā Venecuēlas galvaspilsētā arestēja autoritāro līderi Maduro, nogalinot desmitiem Venecuēlas un Kubas drošības spēku darbinieku.

