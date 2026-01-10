Tramps pārrēķinājās? Investori nav naski posties apgūt Venecuēlas naftas laukus 0
ASV prezidents Donalds Tramps ir parakstījis izpildrīkojumu nolūkā pēc Venecuēlas autoritārā līdera Nikolasa Maduro gāšanas aizsargāt ASV turētos līdzekļus, kas iegūti no Venecuēlas naftas pārdošanas, paziņoja Baltais nams.
Tramps, kurš skaidri ir paudis, ka ASV operācijas Maduro gāšanai mērķis bija iegūt piekļuvi Venecuēlas naftas rezervēm, rīkojas “ASV ārpolitikas mērķu sasniegšanai”, Baltais nams norādīja izpildrīkojuma pavadvēstulē.
Viņa aicinājumi gan tika uztverti piesardzīgi. Piemēram, “ExxonMobil” vadītājs atzina, ka investīcijas Venecuēlā nav iespējamas, kamēr valstī netiks īstenotas krasas reformas.
ASV naftas kompānijas “ExxonMobil” un “ConocoPhillips” no Venecuēlas aizgāja 2007. gadā, kad atteicās izpildīt toreizējā prezidenta Ugo Čavesa prasības vairākumu uzņēmumos nodot Venecuēlas valstij. Kopš tā laika ASV kompānijas cenšas atgūt miljardiem dolāru, jo uzskata, ka Venecuēla tām ir parādā.
Piektdien parakstītajā Trampa izpildrīkojumā ir pasludināta valsts līmeņa ārkārtējā situācija, lai “aizsargātu Venecuēlas naftas ieņēmumus, kas atrodas ASV Valsts kases kontos, no aresta vai tiesvedības”, teikts Baltajā namā publicētajā dokumentā.
Izpildrīkojums nodrošina šiem ieņēmumiem īpašu aizsardzību, lai novērstu to konfiskāciju tiesās vai kreditoru interesēs. Tāda rīcība tiek pamatota, kā nepieciešama ASV valsts drošībai un ārpolitikai. “Prezidents Tramps novērš Venecuēlas naftas ieņēmumu konfiskāciju, kas varētu apdraudēt ASV centienus nodrošināt ekonomisko un politisko stabilitāti Venecuēlā,” uzsvēra Baltais nams.
un kādreiz tā bija viens no galvenajiem jēlnaftas piegādātājiem ASV. Taču saskaņā ar OPEC datiem 2024. gadā tā ražoja tikai aptuveni 1% no kopējā jēlnaftas apjoma pasaulē, jo to kavēja gadiem ilgas nepietiekamas investīcijas, sankcijas un embargo.
Tramps uzskata, ka šīs valsts milzīgās naftas rezerves ir ieguvums viņa cīņā par ASV degvielas cenu turpmāku samazināšanu. Izpildrīkojums pieņemts nedēļu pēc tam, kad ASV bruņotie spēki operācijā Venecuēlas galvaspilsētā arestēja autoritāro līderi Maduro, nogalinot desmitiem Venecuēlas un Kubas drošības spēku darbinieku.